Ayudas económicas que muchos latinos no usan en Estados Unidos (y por qué sí deberían)
Conoce las ayudas económicas en Estados Unidos que muchos latinos no usan, qué requisitos tienen y cómo pueden ayudarte a reducir gastos básicos
En Estados Unidos existen numerosos programas de ayuda económica diseñados para apoyar a personas y familias con ingresos limitados. Sin embargo, muchos latinos no acceden a estos beneficios, ya sea por desinformación, miedo, barreras de idioma o la creencia de que no califican.
Esto provoca que hogares elegibles sigan enfrentando dificultades económicas cuando podrían recibir apoyo legal y legítimo. Identificar las ayudas económicas que muchos latinos no usan en Estados Unidos es un primer paso clave para mejorar la estabilidad financiera y el acceso a servicios básicos.
Asistencia para alimentos que sigue infrautilizada
Uno de los programas más importantes es Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Este beneficio ayuda a cubrir parte del gasto mensual en alimentos y está disponible para millones de personas elegibles. A pesar de ello, muchos latinos no lo solicitan por desconocimiento o por pensar que afecta su estatus migratorio, cuando en muchos casos no es así. SNAP puede aliviar de forma inmediata uno de los gastos más constantes del hogar.
Apoyo para pagar servicios de energía
El costo de electricidad y gas puede aumentar drásticamente en épocas de calor o frío extremo. El Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) ofrece apoyo económico para pagar facturas de energía o evitar cortes de servicio. Este programa se administra a nivel local y es uno de los menos utilizados por comunidades latinas, a pesar de su impacto directo en el presupuesto familiar.
Seguro de salud gratuito o de bajo costo
Millones de latinos califican para programas públicos de salud como Medicaid o planes subsidiados, pero no están inscritos. La falta de información y el temor a costos ocultos hacen que muchas personas eviten solicitar cobertura. Contar con seguro médico no solo reduce gastos en emergencias, sino que permite acceso a atención preventiva, lo que a largo plazo representa un ahorro significativo.
Programas de asistencia en efectivo y apoyo familiar
En varios estados existen programas de asistencia temporal en efectivo para familias con hijos menores, personas desempleadas o en transición laboral. Estos programas no solo brindan apoyo económico, sino también acceso a capacitación laboral y servicios de cuidado infantil. Muchos latinos no los usan porque desconocen que existen o porque asumen que el proceso es demasiado complejo.
Ayudas para vivienda y renta
Aunque la demanda es alta, existen programas de asistencia para renta, subsidios de vivienda y vales administrados a nivel local. Muchos latinos no aplican porque creen que las listas de espera son inútiles o que no serán seleccionados. Sin embargo, registrarse es el primer paso para acceder a estos apoyos cuando haya disponibilidad.
Créditos fiscales y reembolsos poco reclamados
Cada año, miles de personas dejan dinero sin reclamar al no solicitar créditos fiscales como el crédito por hijos o beneficios por ingresos bajos. Incluso trabajadores con número ITIN pueden calificar para ciertos créditos estatales o locales. No declarar correctamente o no informarse puede significar perder miles de dólares en reembolsos legítimos.
Apoyo educativo y capacitación laboral
Existen becas, ayudas para estudios técnicos y programas de capacitación gratuitos financiados por gobiernos estatales y locales. Muchos latinos no acceden a ellos por falta de información o por pensar que solo aplican para estudiantes universitarios tradicionales. Estos programas pueden abrir puertas a mejores empleos y salarios.
En Estados Unidos hay ayudas económicas que muchos latinos no usan, no porque no las necesiten, sino porque no las conocen o no saben cómo solicitarlas. Aprovechar estos recursos es un derecho, no un privilegio.
Sigue leyendo:
· Pagos de SNAP para marzo en Illinois: fechas, montos y requisitos
· SNAP en 2026: los estados que están endureciendo requisitos y qué significa para los beneficiarios
· ¿Te pueden quitar el reembolso por deudas? Lo que el IRS sí puede descontar y lo que no