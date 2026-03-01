window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aliados de EE.UU. en Oriente Medio condenan ataques “injustificados” de Irán

Declaración conjunta advierte que ataques iraníes con misiles y drones pusieron en riesgo civiles y dañaron infraestructura en varios países de Oriente Medio

Los bomberos trabajan mientras el humo se eleva fuera de un almacén dañado en una zona industrial en Al Rayyan, Qatar, tras un ataque iraní, el domingo 1 de marzo de 2026. Crédito: AP

Por  Raúl Castillo

Estados Unidos, Catar, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos condenaron este domingo los ataques de Irán contra varios países de la región, calificándolos de “injustificados”, y afirmaron que representan una escalada peligrosa que amenaza la estabilidad regional.

En un comunicado conjunto, los países denunciaron “los indiscriminados e imprudentes ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán contra territorios soberanos de la región”, incluidos Baréin, Irak —también la región del Kurdistán iraquí—, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Según el texto, los ataques “tuvieron como objetivo territorio soberano, pusieron en peligro a la población civil y dañaron infraestructura civil”.

El pronunciamiento se produce en medio de una escalada regional tras la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel, denominada Furia Épica por el Pentágono, y la posterior respuesta iraní con bombardeos contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en la región.

Los firmantes del comunicado advirtieron que “las acciones de la República Islámica representan una peligrosa escalada que viola la soberanía de múltiples Estados y amenaza la estabilidad regional”.

Añadieron que “atacar a civiles y a países que no participan en hostilidades constituye un comportamiento imprudente y desestabilizador”.

Asimismo, los países afirmaron que permanecen unidos “en la defensa de nuestros ciudadanos, nuestra soberanía y nuestro territorio”, y reafirmaron “nuestro derecho a la legítima defensa ante estos ataques”.

Cooperación militar

El comunicado también destacó la cooperación militar regional frente a la ofensiva iraní.

Los gobiernos firmantes señalaron que mantienen su compromiso con la seguridad regional y elogiaron “la eficaz cooperación en materia de defensa aérea y antimisiles, que ha evitado una pérdida de vidas y una destrucción mucho mayores”.

La declaración conjunta se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio tras los ataques cruzados entre Irán y fuerzas estadounidenses e israelíes, que han elevado el riesgo de una confrontación regional más amplia.

