Aliados de EE.UU. en Oriente Medio condenan ataques “injustificados” de Irán

Estados Unidos, Catar, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos condenaron este domingo los ataques de Irán contra varios países de la región, calificándolos de “injustificados”, y afirmaron que representan una escalada peligrosa que amenaza la estabilidad regional.

En un comunicado conjunto, los países denunciaron “los indiscriminados e imprudentes ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán contra territorios soberanos de la región”, incluidos Baréin, Irak —también la región del Kurdistán iraquí—, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Según el texto, los ataques “tuvieron como objetivo territorio soberano, pusieron en peligro a la población civil y dañaron infraestructura civil”.

El pronunciamiento se produce en medio de una escalada regional tras la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel, denominada Furia Épica por el Pentágono, y la posterior respuesta iraní con bombardeos contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en la región.

Los firmantes del comunicado advirtieron que “las acciones de la República Islámica representan una peligrosa escalada que viola la soberanía de múltiples Estados y amenaza la estabilidad regional”.

Añadieron que “atacar a civiles y a países que no participan en hostilidades constituye un comportamiento imprudente y desestabilizador”.

Asimismo, los países afirmaron que permanecen unidos “en la defensa de nuestros ciudadanos, nuestra soberanía y nuestro territorio”, y reafirmaron “nuestro derecho a la legítima defensa ante estos ataques”.

Cooperación militar

El comunicado también destacó la cooperación militar regional frente a la ofensiva iraní.

Los gobiernos firmantes señalaron que mantienen su compromiso con la seguridad regional y elogiaron “la eficaz cooperación en materia de defensa aérea y antimisiles, que ha evitado una pérdida de vidas y una destrucción mucho mayores”.

La declaración conjunta se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio tras los ataques cruzados entre Irán y fuerzas estadounidenses e israelíes, que han elevado el riesgo de una confrontación regional más amplia.

