Así fue el primer gol del mexicano Álvaro Fidalgo con el Betis (Video)

El mediocampista Álvaro Fidalgo marcó su primer gol con el Real Betis y lo hizo en el escenario más exigente: el derbi ante el Sevilla FC, disputado en Estadio La Cartuja, donde los verdiblancos se impusieron 2-0.

El español naturalizado mexicano definió con categoría tras recibir un pase filtrado y sacó un remate de tres dedos que dejó sin opciones al arquero Odisseas Vlachodimos. La asistencia fue obra de Abde Ezzalzouli, quien desbordó por la izquierda, recortó hacia el centro y habilitó al ‘Maguito’ con precisión.

El primer golpe del encuentro llegó temprano. Al minuto 16, Antony abrió el marcador con una chilena dentro del área tras aprovechar un rebote defensivo, consolidándose como una de las piezas más determinantes del equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Con la victoria, el Betis fortalece su posición en la quinta plaza de LaLiga y se mantiene firme en la lucha por asegurar un cupo a competiciones europeas la próxima temporada.

