Elijah Blue Allman, hijo de Cher, fue arrestado por allanamiento y agresión

Elijah Blue Allman, hijo de la cantante Cher, fue arrestado después de un presunto altercado en una escuela de New Hampshire, Estados Unidos. El músico fue acusado de allanamiento de morada, amenazas y alteración del orden público.

El Departamento de Policía de Concord dijo a People, que los oficiales de policía acudieron a la St. Paul’s School, en la ciudad de Concord, luego de recibir una llamada por la presencia de alguien “no autorizado” en las instalaciones el pasado 27 de febrero.

De acuerdo con la información de las autoridades, Elijah Blue Allman se comportó de manera agresiva en el comedor de la escuela. Tras ser arrestado por las autoridades, el hijo de Cher fue acusado por cargos de allanamiento de morada, amenazas y alteración del orden público, además de dos cargos por agresión por contacto.

Luego del arresto, el músico fue trasladado al centro penitenciario del condado de Merrimack y luego fue puesto en libertad sin pagar fianza, con una fecha futura para la comparecencia ante el juez.

Fuentes dijeron a TMZ que ninguna de las personas del campus tenían alguna idea sobre el motivo por el cual el músico ingresó a la escuela. “No tenemos idea de qué asunto lo trajo por aquí”, comentaron allegados al medio. La investigación policial continúa abierta.

Este arresto se produce luego de un difícil momento que atravesó la familia cuando el músico tuvo una sobredosis el año pasado. Elijah fue hallado inconsciente en la habitación de un hotel y trasladado a un centro de salud en Joshua Tree (California). Las autoridades fueron alertadas sobre un hombre con comportamiento errático y el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino confirmó el hallazgo de drogas.

En 2023, Cher solicitó judicialmente la tutela temporal de los bienes de su hijo. La artista alegó que su “salud mental y dependencia a las drogas ponían en riesgo su seguridad financiera”. En 2024, la cantante retiró voluntariamente su petición tras alcanzar un acuerdo privado con él.

En una entrevista con Entertainment Tonight en 2014, Allman reconoció que consumía drogas desde que era un niño como una manera de “escape”. “Solo buscaba escapar de todo mi pasado y ahí es cuando recurres a ese tipo de drogas. Si no la hubiera tenido en ese momento, no sé qué habría hecho… Podría haber saltado de un puente”, dijo.

