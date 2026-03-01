Exjugadores de Real y Madrid y FC Barcelona estaban en Irán al momento del bombardeo

El bombardeo de Estados e Israel contra el régimen ayatolá en Irán ha causado estragos que han extendido sus consecuencias hasta el deporte. Adán y Munir, exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona respectivamente, se encontraban en el país al momento de las primera explosiones.

La enorme tensión diplomática que en la madrugada del sábado escaló a bélica y terminó con la vida del líder líder supremo Alí Hoseiné Jameini y otros funcionarios, ocurrió mientras el portero Antonio Adán y el delantero Munir El Haddadi estaban en Irán. Ambos vivieron un calvario para abandonar la nación.

¿Cómo abandonó Irán el exportero del Real Madrid Antonio Adán?

Adán milita en el Esteghlal iraní y también fue jugador de Real Madrid y Atlético de Madrid. El guardameta vivió horas angustiantes para salir de Irán antes del cierre del espacio aéreo.

El español logró abordar uno de los últimos vuelos que salieron de Teherán. De acuerdo con su relato a la Radio Nacional de España, el conflicto estalló cuando estaba justo saliendo del país.

Por este motivo el veterano portero pudo aterrizar en Madrid, capital de España, al final de la jornada del sábado. “He cogido uno de los últimos vuelos de Teherán. Desde enero la situación estaba más tensa, relató.

“Siempre ha habido noticias sobre posibles ataques durante estos meses. Y es cierto que el otro día nos dijeron: puede ser que estas próximas 48 horas sean un poco decisivas. Finalmente ha sido hoy cuando ha comenzado todo el conflicto”, explicó.

Exjugador del FC Barcelona en Irán al momento del bombardeo

El exportero del Real Madrid pudo salir en avión tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel. No obstante, Munir El Haddadi, exjugador del FC Barcelona, no corrió con la misma suerte.

El actual delantero Esteghlal acudió al aeropuerto de Teherán, pero ya era demasiado tarde: el espacio aéreo había cerrado y no había vuelos disponibles. Por este motivo, su plan de escape se vio modificado y tuvo que huir del país en automóvil particular hasta la frontera con Turquía.

Lo mismo le ocurrió al futbolista español Iván Sánchez, jugador del Sepahan. Fue el mismo Adán en su entrevista el que reveló la odisea que estaban viviendo sus dos compatriotas.

“A ellos no les ha dado tiempo a salir. Yo tenía el vuelo a las 6:30 con destino a Turquía y ellos iban a Dubái a las 9 y ya no han podido salir. Han tenido que salir por carretera. Es verdad que no he podido hablar más con ellos porque la comunicación e internet son de mala calidad”, dijo.

Este domingo, por medio de sus redes sociales, Munir ofreció un estatus de su paradero y confirmó que pudo abandonar Irán y llegar a salvo a Turquía.

Este domingo Israel y Estados Unidos lanzaron nuevos ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras zonas como Tabriz e Isfahán.



