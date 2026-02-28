Trump asegura que bombardeos en Irán pueden durar semanas para lograr paz en el Medio Oriente

El presidente Donald Trump afirmó que la campaña de bombardeos estadounidenses en Irán podría extenderse durante la próxima semana o durar tanto como sea “necesario” para lograr “paz en todo el Medio Oriente y en el mundo”, según publicó en la red social Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump anunció la muerte del líder supremo de Irán, ayatolá Ali Jamenei, poniendo fin a su régimen de 36 años.

Operación Furia Épica

La Operación Furia Épica, llevada a cabo por Estados Unidos e Israel, inició en las primeras horas de este sábado 28 de febrero

Los ataques aéreos impactaron:

Instalaciones de comando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)

Bases de lanzamiento de misiles balísticos y drones

Aeródromos militares

Sistemas de defensa aérea iraníes

Ataques a Irán dejan más de 200 muertos

Según la Media Luna Roja de Irán, más de 200 personas murieron y casi 750 resultaron heridas. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) investiga informes de que los ataques alcanzaron una escuela de niñas en el sur de Irán, donde habrían fallecido más de 80 estudiantes, según autoridades iraníes.

Reacciones y mensaje a la población iraní

Trump declaró que la muerte de Jamenei representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”. Señaló que muchos miembros del CGRI y fuerzas de seguridad ya no desean luchar y buscan inmunidad, instando a que este proceso comience pronto.



El presidente también reforzó el mensaje en un video publicado en línea, dirigiéndose a los iraníes y destacando que ahora tienen un líder que “les da lo que quieren”.



Los ataques a Irán

Los ataques ocurrieron tras el estancamiento de las negociaciones entre diplomáticos estadounidenses e iraníes sobre el programa nuclear iraní. Trump y legisladores de ambos partidos se han mostrado firmes en su oposición a que Irán desarrolle un arma nuclear, algo que Irán ha negado durante años.



Reacciones políticas en Estados Unidos

El Congreso reaccionó dividido, ya que mientras los demócratas exigieron una votación sobre una resolución de poderes de guerra, los republicanos elogiaron a Trump por autorizar los ataques.

Por su parte, la exvicepresidenta Kamala Harris criticó la acción, calificándola de “imprudencia disfrazada de determinación” y advirtió que, aunque reconoce la amenaza nuclear de Irán, este no es el camino para neutralizarla.

