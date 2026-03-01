Golfista Andrea Pavan tras caer por al foso de un ascensor: “Han sido días difíciles”

Días después de caer por el foso de un ascensor, el golfista Andrea Pavan habló desde un hospital de Sudáfrica donde se recupera de las graves lesiones que sufrió el pasado miércoles.

En Ciudad del Cabo, luego de ser sometido a una operación quirúrgica por daños en la espalda y el hombro, Pavan rompió el silencio por medio de un comunicado difundido por el DP World Tour en el que ha querido transmitir tranquilidad y relatar lo vivido.

“Me estoy recuperando en el hospital. Ahora tengo mucha rehabilitación y mucho trabajo por delante, pero la atención que he recibido hasta ahora del personal del hospital Mediclinic ha sido increíble”, dijo el italiano.

“Los últimos dos días han sido difíciles, pero estoy en muy buenas manos y la visita y el contacto de tantos jugadores, cadis y personal ha significado mucho para mí”, añadió el golfista de 36 años.

Pavan deberá permanecer hospitalizado en Sudáfrica al menos seis semanas antes de ser trasladado a Dallas, donde reside.

Así lo dio a conocer el exjugador estadounidense Matt Van Zandt por medio de una campaña en GoFundMe en la que piden fondos para ayudar con los gastos a la familia del golfista. Van Zandt fue compañero de Pavan en la universidad.

Andrea Pavan nació el 27 de abril de 1989 en Roma. El golfista que representa a Italia se formó en Texas A&M University antes de hacerse profesional en 2010.

Pavan es dos veces campeón en el DP Tour. Su último título llegó en 2019. Comenzó este año con un puesto 14 en el Hero Dubai Desert Classic y empató en el noveno lugar a principios de este mes en el Campeonato de Bahréin.

Accidente de Andrea Pavan

El hecho ocurrió el pasado miércoles, mientras el jugador de 36 años se encontraba en Ciudad del Cabo para competir en el Investec South African Open del DP World Tour.

Pavan se hospedaba en un hotel de la capital. Según Monday Q, el primer medio en informar sobre el accidente, justo en el momento en el que llamó al ascensor, la puerta del elevador se abrió, pero no había cabina. Sin darse cuenta, el golfista dio un paso hacia delante y cayó al foso desde el tercer piso.

El ganador del torneo en el Stellenbosch Golf Club recibe una invitación al Masters de Augusta, el evento más prestigioso del golf mundial, que se juega en abril y otorga una bolsa de 1.5 millones de dólares.

El campeón del South African Open Championship 2026, fue el sudafricano Casey Jarvis. Ganó por tres golpes de ventaja, manteniendo el liderato durante la ronda final.

Se trata de la segunda victoria consecutiva en el DP World Tour (venía de ganar el Kenya Open la semana anterior). El golfista de 22 años logró un 67 (-3) en la última ronda para un total de 266 golpes, superando a Francesco Laporta, Frederic Lacroix y Hennie du Plessis, quienes empataron en segundo lugar.



