¿Puedes comprar en Costco si olvidaste o no tienes membresía?

Costco es conocido por sus precios competitivos y su modelo exclusivo para miembros. Sin embargo, surgen dudas frecuentes entre los compradores: ¿qué pasa si olvidaste tu tarjeta? ¿Puedes entrar sin membresía? ¿Hay descuentos especiales? Aquí te explicamos qué permite y qué no la política de la cadena.

¿Qué sucede si olvidaste tu tarjeta?

Para realizar compras en Costco es obligatorio contar con una membresía activa. Sin embargo, si olvidaste tu tarjeta física, no todo está perdido. Puedes acudir al mostrador de servicio al cliente en cualquier sucursal para solicitar una tarjeta temporal.

El personal te pedirá algún tipo de identificación para verificar tu estatus como miembro.

Además, la empresa ofrece la opción de mostrar tu tarjeta digital a través de la aplicación oficial de Costco, lo que evita contratiempos en caja.

¿Puedes probar Costco antes de pagar membresía?

Aunque es posible visitar el área de atención al cliente para resolver dudas sobre los planes disponibles, no se permite realizar compras sin ser miembro. Es decir, para llevar productos a casa necesitas tener una membresía activa.

Sin embargo, existe una excepción importante: la farmacia de Costco puede utilizarse sin membresía, de acuerdo con la política de la empresa.

¿Se puede cambiar la foto de la tarjeta?

Si no te gusta la fotografía de tu tarjeta de membresía, puedes solicitar un reemplazo en el mostrador de servicio al cliente.

El trámite es rápido y se emite una nueva tarjeta en el momento.

¿Hay descuentos para maestros o militares?

Costco no ofrece membresías gratuitas ni descuentos especiales para maestros o miembros del ejército.

No obstante, ambos grupos pueden recibir una tarjeta de compra Costco Shop Card de $20 al momento de registrarse como nuevos miembros.

¿Puedes llevar invitados?

Los miembros pueden ingresar acompañados para que otras personas conozcan las ofertas.

Sin embargo, el invitado no puede entrar solo ni utilizar la tarjeta de otra persona haciéndose pasar por ella.

Todas las compras deben realizarse con la tarjeta del miembro titular, ya que sin membresía activa no es posible efectuar pagos en tienda.

Costco mantiene reglas claras respecto al acceso y uso de sus servicios, aunque ofrece alternativas prácticas para quienes olvidan su tarjeta o desean resolver dudas antes de afiliarse.

Sigue leyendo:

–Te cobraron de más en el supermercado: cómo reclamar en EE.UU.

–10 maneras de pagar más rápido al comprar en Costco

–Cuándo reabastece sus estantes Costco: los mejores días y horarios para encontrar productos