Cuándo reabastece sus estantes Costco: los mejores días y horarios para encontrar productos

Para muchos compradores, visitar Costco no es solo hacer el súper, sino toda una estrategia. Entre productos a granel, artículos exclusivos y la popular marca Kirkland Signature, los clientes buscan el momento ideal para encontrar estantes completamente surtidos.

Sin embargo, definir con exactitud cuándo llegan nuevos productos no es tan sencillo como parece.

Aunque la empresa no publica un calendario oficial de reabastecimiento, testimonios compartidos en redes sociales y foros digitales ofrecen pistas sobre cómo funciona el sistema.

Reabastecimiento diario y trabajo nocturno

De acuerdo con comentarios difundidos en Reddit, muchas sucursales reciben mercancía todos los días.

Un usuario explicó: “Abastecen todos los días, y los camiones llegan a diario con pallets de mercancía”.

En Quora, una persona que se identificó como empleado de Costco aseguró que el proceso comienza durante la noche.

Según escribió: “El equipo de mercancía nocturno comienza a reabastecer en los pasillos traseros”, y añadió que “El equipo de mercancía de la mañana empieza alrededor de las 3–4 am”.

Esto sugiere que, en muchas tiendas, el surtido ocurre mientras el establecimiento está cerrado o poco antes de abrir.

Después del fin de semana, mejor el martes

Los fines de semana suelen ser los días de mayor afluencia en Costco, lo que provoca que ciertos productos se agoten rápidamente.

Por esa razón, varias sucursales realizan reposiciones adicionales los lunes.

Un cliente comentó en Reddit: “Solía ir el lunes por la noche, pero todavía estaban reabasteciendo después del gran movimiento del fin de semana. Un empleado me dijo que la tienda está completamente surtida para el martes”.

Con base en estas experiencias, muchos compradores consideran que el martes por la mañana es uno de los mejores momentos para encontrar inventario más completo.

El sistema logístico detrás del reabastecimiento

Parte de la dificultad para determinar horarios exactos se debe al modelo logístico que utiliza la cadena.

Costco opera centros conocidos como depósitos, que funcionan de manera independiente a las tiendas y no están diseñados principalmente para almacenar productos.

En estos centros se utiliza un método llamado cross-docking, que consiste en recibir mercancía de un camión y transferirla casi de inmediato a otro vehículo para su distribución.

Esto permite reducir tiempos de almacenamiento, pero también implica que los envíos pueden variar constantemente.

Según el mismo usuario de Reddit, “Las únicas personas que saben exactamente qué recibirá un almacén son quienes hacen los pedidos en las oficinas regionales”.

Además, señaló: “Incluso entonces, pueden cambiar cualquier cosa hasta el minuto antes de que llegue a los depósitos”.

Un modelo diferente

El sistema de membresía, productos exclusivos como el pollo rostizado y el combo de hot dog con refresco por $1.50, así como su dinámica de inventario, forman parte de las características que distinguen a Costco de otros supermercados.

Para quienes buscan mayor probabilidad de encontrar productos recién surtidos, las recomendaciones más repetidas apuntan a visitar la tienda temprano por la mañana y preferentemente a partir del martes.

Sigue leyendo:

– El invento que te permite comer un hot dog y refresco en Costco mientras compras

– ¿Cuánto gasta en comestibles una persona que es rica?

– Costco anuncia el retiro de las tarjetas de regalo y lanza alerta de salud