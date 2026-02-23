Boxeador Joseph George hospitalizado en Detroit tras colapsar en el ring

Una escena dramática fue la que se dio la noche del pasado domingo en el Little Caesars Arena de Detroit. En pleno combate, el boxeador Joseph George colapsó en el ring y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital.

El incidente ocurrió durante la pelea coestelar del evento encabezado por Claressa Shields. George, con marca de 13-2, enfrentaba a Atif Oberlton, invicto como profesional con 15-0.

Al finalizar el primer asalto, en medio de su camino hacia su esquina, George se sentó en el banquillo, pero segundos después se desplomó sobre la lona.

En medio del desconcierto de su esquina, los equipos médicos corrieron para socorrer al púgil. Tras la asistencia, el peleador de 36 años reaccionó y salió por su propio pie, según un video que circula en redes sociales.

No obstante, de acuerdo con unas declaraciones de su entrenador a SI.com, George fue trasladado al hospital de urgencia y se encuentra en condición estable.

George tenía programada una resonancia magnética la noche del domingo. Los resultados no han trascendido.

A pesar del incidente, el resto de la cartelera continuó sin incidentes y Shields pudo brillar en el evento estelar, llevándose una victoria por decisión unánime sobre Franchon Crews-Dezurn, mejorando su récord a 18-0.

Por su parte, Atif Oberlton recibió un nocaut técnico a favor y mantuvo su invicto. “Estoy muy contento de que se haya puesto de pie y de que esté bien”, dijo Oberlton a los periodistas y recogió el medio británico ‘The Sun’.

“Soy un verdadero campeón, un verdadero guerrero. Podemos hacer lo que quieras para hacerlo, pero me alegro de que esté bien (…) al final del día, somos guerreros, pero queremos irnos de aquí de la misma manera que salimos”, añadió.



