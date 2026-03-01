El actor Shia LaBeouf fue arrestado nuevamente en Nueva Orleans luego del incidente violento que protagonizó hace unas semanas durante la celebración del Mardi Gras.

El protagonista de ‘Transformers’ fue detenido el sábado y acusado de un delito menor adicional de agresión simple, según registros de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans.

Sarah Chervinsky, abogada del actor, aseguró que tras conocerse que la Policía de Nueva Orleans emitió una nueva orden de arresto contra LaBeouf el viernes, el actor se entregó voluntariamente.

La abogada aseguró que el actor estaba siendo tratado con mayor severidad por ser una figura pública. “Ninguna persona común estaría obligada a pagar una fianza de más de $100,000 y ser encarcelada dos veces por un mismo delito menor. Así como no merece un trato preferencial, el Sr. LaBeouf tampoco merece ser tratado con mayor severidad por la policía y los tribunales solo por ser una figura pública”, dijo Chervinsky.

LaBeouf fue arrestado el pasado 17 de febrero tras un altercado en el R Bar del Faubourg Marigny durante la celebración del Mardi Gras en Nueva Orleans. El actor fue acusado de golpear a un mesero varias veces y golpear a otro hombre en la cara.

El actor fue trasladado al hospital por lesiones leves y luego fue acusado de dos cargos de agresión simple. De acuerdo con un reporte de ‘The Hollywood Reporter’, durante el altercado el actor gritó insultos homofóbicos.

Tras su arresto inicial, LaBeouf habló sobre su comportamiento y asumió toda la culpa por sus acciones. “No está bien lastimar a la gente. Es una porquería. Hay gente lastimada. Tengo que lidiar con eso. Voy a lidiar con eso a fondo. Me lo tragaré todo. Fue culpa mía. No de ellos. Es culpa mía. La cagué”, dijo en una entrevista con el YouTuber Andrew Callaghan.

El actor confesó durante la charla qué desencadenó su ira en el bar. “Para ser sincero, los gays corpulentos me dan miedo. Estaba solo, y tres gays estaban a mi lado tocándome la pierna, y me asusté. Lo siento si eso es homofóbico. Entonces lo soy”.

