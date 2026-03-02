Asociación de Peloteros de MLB considera “muy probable” un cierre patronal en diciembre

Bruce Meyer, director ejecutivo interino de la Major League Baseball Players Association (MLBPA), aseguró que es “muy probable” que se produzca un cierre patronal en las Grandes Ligas cuando el actual convenio colectivo (CBA) expire el próximo 1 de diciembre.

Según Meyer, la propia liga ya ha anticipado la posibilidad de un cierre patronal. “Creo que el comisionado prácticamente lo garantizó”, afirmó en referencia a Rob Manfred, comisionado de Major League Baseball (MLB). “Me sorprendería que no hicieran un lockout cuando el acuerdo expire”.

El principal punto de fricción entre la liga y el sindicato de jugadores es la implementación de un tope salarial (salary cap), una medida históricamente rechazada por la MLBPA.

Meyer fue contundente: “Nuestra posición, tanto histórica como actual, es clara. Este sindicato siempre ha considerado que un tope salarial es perjudicial para los jugadores. No veo razones para cambiar esa postura”.

Comenzarán las negociaciones

El sindicato planea comenzar negociaciones formales poco después del Opening Day, con la intención —según Meyer— de negociar “de buena fe” y evitar un nuevo paro laboral si se logra un acuerdo justo.

El último cierre patronal en MLB comenzó el 2 de diciembre de 2021 y finalizó el 10 de marzo de 2022, con una duración de 99 días.

Las expectativas dentro del sindicato apuntan a que el lockout es “casi garantizado” si no se alcanza un nuevo acuerdo antes del 1 de diciembre. De concretarse, podría afectar:

La planificación contractual de jugadores

La agencia libre

El inicio de la temporada 2027

Sin embargo, ambas partes aún tienen meses por delante para negociar y evitar una nueva paralización.

