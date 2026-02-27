Dominicano Freddy Peralta será el abridor del Día Inaugural 2026 por New York Mets ante Pirates

Llegar a una organización y recibir de inmediato la confirmación como abridor del Opening Day es el mayor honor para un lanzador. Ese es el privilegio que tendrá el dominicano Freddy Peralta, quien ha sido designado por los New York Mets para subir a la lomita en el primer juego de la temporada 2026.

Peralta llegó al equipo de Queens en enero, en un cambio con los Milwaukee Brewers. En el movimiento, los metropolitanos entregaron a dos cotizados prospectos, Jett Williams y Brandon Sproat, además del lanzador derecho Tobias Myers.

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, expresó su entusiasmo en una conferencia previa al juego de entrenamiento de primavera contra San Luis: “Cuando lo adquirimos, estaba bastante claro que iba a lanzar al frente de nuestra rotación. Se lo ganó. Estoy entusiasmado. Todos estamos entusiasmados”.

La campaña de los Mets dará inicio en casa el 26 de marzo. Peralta, un derecho de 29 años, se presenta como un refuerzo significativo para el equipo tras una temporada pasada decepcionante, donde su rotación sufrió en la segunda mitad.

Peralta con un gran año en 2025

En la temporada anterior, Peralta tuvo un destacado desempeño con un récord de 17-6 y una efectividad de 2.70 en 33 aperturas.

Este rendimiento le permitió liderar la Liga Nacional en victorias y finalizar en el quinto lugar de la votación para el premio Cy Young, además de conseguir su segunda selección al Juego de Estrellas.

Se espera que Peralta gane 8 millones de dólares esta temporada y que tenga la opción de convertirse en agente libre tras la Serie Mundial. A lo largo de sus ocho años en Grandes Ligas, todos con Milwaukee, ha acumulado una marca de 70-42, con una efectividad de 3.59 y 1,153 ponches en 931 entradas lanzadas.

Negativa de lanzar en el Clásico Mundial

Aunque muchos aficionados esperaban verlo representar a su país, el propio Freddy Peralta explicó que su elección respondió a factores personales y profesionales que pesaron más que cualquier torneo internacional.

Durante una entrevista concedida el 26 de febrero, Peralta habló abiertamente sobre el proceso que lo llevó a rechazar la invitación del Clásico Mundial 2026.

“En realidad, me preparé toda la temporada baja y estaba completamente listo. Pero hay circunstancias y situaciones que están totalmente fuera de tu control. Tuve que tomar una decisión difícil y creo sinceramente que fue la correcta. Lo hablé con mi familia y con personas muy cercanas. Al final, se trató de lo mejor en general”, contó.

El pitcher dejó claro que no se trató de falta de compromiso con su país, sino de una evaluación profunda sobre su futuro inmediato.

