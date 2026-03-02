Brian Romero por la Asamblea de NY: “Conozco las necesidades de mi gente y voy a pelear por eso”

El próximo 23 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias para elegir al sucesor de la actual asambleísta Jessica González-Rojas por la curul del Distrito 34 a la Asamblea estatal de Nueva York, y el joven político de origen colombiano Brian Romero espera convertirse en el ganador.

El trabajador social se desempeñó en los últimos años como jefe de equipo de González-Rojas, quien buscará saltar al Senado y desbancar a la actual senadora Jessica Ramos.

Y en entrevista con El Diario NY, el aspirante recalcó que de llegar a la Legislatura en Albany, a nombre del Distrito 34 de Jackson Heights, Corona y East Elmhurts, usará su propia historia de vida como hijo de inmigrantes como motor para defender a las comunidades inmigrante y LGBTQ, e impulsar la agenda del alcalde Mamdani.

Además de pelear para que el Estado apruebe leyes como “Nueva York para todos”, que busca que la policía no colabore con operativos de ICE, y “Melt ICE”, que exigirá que los agentes de “la migra” no se cubran sus rostros, Romero promete luchar por la vivienda asequible y el aumento del salario mínimo a $30 dólares, pilares que promueve el actual mandatario de la Gran Manzana. Asimismo, aumentar impuestos a los más ricos y corporaciones.

Aunque en política no hay nada escrito y será solo hasta que consolide su victoria en las elecciones primarias de junio y las generales del 3 de noviembre, el camino electoral para Romero luce tranquilo, pues solo deberá enfrentar al griego Andreas Migias, miembro de la Junta Comunitaria 2, quien no cuenta con suficiente respaldo. La gran contendora de Romero era Aber Kawas, quien abandonó la contienda tras la renuncia del senador Michael Gianaris a la curul del Distrito 12 de Queens, que ella espera conquistar.

A Brian Romero, quien también promete luchar por la comunidad LGBTQ, lo han respaldado figuras destacadas del mundo político como las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez, y el presidente del condado de Queens, Donovan Richards.

Candidato, ¿qué lo motivó a competir por esta curul del Distrito 34 de Queens?

“Mi historia de vida. Mi propia historia y que conozco bien las necesidades de mi gente y voy a pelear por eso. Yo, como muchos miembros de mi comunidad inmigrante, me críe en un apartamento en un sótano, con mi familia que vino de Colombia. Viví ahí hasta los 7 años cuando mis padres se separaron. Mi padre es alcohólico y mi madre sufrió mucha violencia en la casa y un día ya no pudo más con eso y cuando mi papá se fue, ella no pudo mantener el apartamento sola con su salario. Entonces, por un año estuvimos sin techo, fuimos desamparados. Yo viví con una tía, mi hermana en la casa de otra tía y mi hermano en la casa de mi abuela, mientras mi mamá intentaba salir adelante con tres trabajos. Yo casi no comía y me quedaba dormido en las clases y sé que esa es una triste realidad de muchas familia de esta ciudad. Muchas familias están a un cheque de estar sin techo. Después de esa experiencia, con apenas 7 años, por primera vez me di cuenta de lo duro que era para muchas familias vivir aquí. Y es por eso que mis políticas están enfocadas en ayudar a que las familias no sufran para vivir aquí. Vivimos en un estado donde hay un montón de millonarios que no pagan suficientes impuestos y donde ninguna familia debería estar sin hogar, sin comida y sin cuidado de salud, y si promovemos esos cambios desde Albany nuestras comunidades van a estar mejor”.

¿Cuáles serán sus prioridades como legislador, de llegar a Albany?

“Número uno, asegurarnos de que la gente en Nueva York esté protegida de ICE y de la migra, a través del proyecto de ley NY para todos que prohíbe que las policías locales cooperen con ICE, porque tal y como están las cosas ahora, si mañana el presidente dice que tenemos una crisis y que quieren que la policía funcione como ICE, puede hacerlo. También en este momento hay agentes de ICE que se cubren la cara para no mostrar quienes cometen los abusos y eso no lo hace ninguna otra autoridad ni ningún otro servidor público, entonces voy a sumarme a los legisladores para aprobar una iniciativa que se llama Melt ICE que prohibiría eso. Y además, junto a la asambleísta Catalina Cruz, quiero apoyar el proyecto de ley de acceso a representación legal que hace que la gente que está yendo a las cortes tenga abogados, porque vemos que si tienen servicios legales es menos probable que sean deportados. Ese es un proyecto de $175 millones para que todos tengan representación legal. También como alguien queer y en momentos en que vemos que el gobierno federal está tratando de que Medicaid no pague cobertura necesaria de salud a personas LGBTQ y como alguien que apoya el cuidado de salud para todos, daré esa pelea y también hacer que a las personas trans les den trabajo, porque la realidad es que no las están contratando, aunque hacer eso es ilegal. Debemos invertir más en servicios de empleo a gente trans, porque es la humanidad lo que nos conecta a todos”.

La vivienda también está ahorcando a muchas familias neoyorquinas y especialmente en su distrito en Queens. ¿Qué puede hacer desde Albany para ayudar a aliviar esa carga?

“Definitivamente la falta de vivienda asequible es otra de las grandes necesidades de esta ciudad. Por eso voy a trabajar para ayudar a impulsar el proyecto llamado Social Housing, que está promoviendo la asambleísta de Brooklyn Emily Gallagher, con el que se crearía una autoridad de vivienda como NYCHA para crear vivienda asequible para todos y que la gente no pague más que el 25% de sus ingresos. esta propuesta ha ganado mucho apoyo pero no ha sido aprobada, así que esa seria mi prioridad en materia de vivienda. No tiene sentido ver que hay proyectos donde las inmobiliarias dicen que el 10% de esos apartamentos son asequibles y el resto de lujo, lo que miles de personas no pueden pagar. Además de pelear para que el Estado cree vivienda, también debemos pelear por un ingreso que sea justo. $17 dólares no es suficiente. Tenemos que llegar a $30 para el 2030. No queremos que la gente solo viva con lo justo sino que pueda vivir bien”.

¿Y por qué los votantes deberían votar por usted y no por su contendor?

“Porque yo tengo cinco años trabajando en la Legislatura ya. Conozco muy bien cómo funcionan las cosas allá. Yo tengo 4 años y medio en la Asamblea, junto a la asambleísta Jessica González y casi un año en el Senado. Además conozco muy bien a mi comunidad y soy un activista que ha luchado por m gente. Yo me crie en este distrito y entiendo bien las necesidades de mi gente y voy a pelear por todos sin importar si son demócratas, republicanos, de izquierda, de derecha. Voy a trabajar por todos hayan votado o no por mí. Yo tengo claro que cuando gane coy a trabajar duro por las 145,000 personas de mi distrito. Sé como ganar proyectos y ante todo entiendo a nuestras comunidades. Quiero seguir peleando por la gente y siento que voy a ganar”.

¿Ser inmigrante, latino y miembro de la comunidad LGBTQ en este distrito le da ventaja o desventaja?

“Yo creo que entre más los oficiales electos entiendan a sus constituyentes y los votantes etiendan y sepan quienes son sus representantes, habrá mejores relaciones y mayor confianza y pienso que como persona queer y como colombiano que me he criado en medio de familias también inmigrantes, eso es una ventaja, aunque tampoco voy a mentir y decir que ya no hay homofobia en nuestras comunidades latinas. Pero más allá de eso, creo que nuestras comunidades y las comunidades de sur de Asia que viven aquí quieren poder quedarse aquí, mantenerse aquí y vivir bien. Eso nos une, porque es demasiado caro seguir aquí. Y más allá de ser queer creo que la gente va a ver en mi a alguien que quiere enfocarse en las necesidades de la gelte y en ese sentido estamos penansado igual y he sentido apoyo de todos. A los que viven aquí les importa mucho que haya alguien que los defienda y ese seré yo”.

¿Si llega a ser el asambleísta de este distrito qué puede esperar el alcalde Mamdani?

“Soy un alidado. El alcalde es un amigo. Nosotros hemos trabajado juntos desde 2021 siendo yo jefe de equipo de Jessica González y cuando corrí para el Comité estatal dos veces, el alcalde me respaldó. Entocnes en mí el alcalde va a tener un amigo y voy a pelear por su agenda de vivienda asequible, de ingreso mínimo a $30, de cuidado infantil universal y de mejor calidad de vida para todos. Y para pagar por eso hay que subir impuesto a los ricos y multimillonarios y corporaciones, porque no es justo que muchas personas se vayan de Nueva York porque no pueden pagar renta y cuidado infantil y si subimos impuestos a los millonarios eso se resuelve. Eso es algo que también apoyan entre el 55% y 60% de los neoyorquinos para pagar servicios básico”.