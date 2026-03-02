Identifican al autor del tiroteo en un bar de Austin; víctimas mortales sube a cuatro

Las autoridades de Austin identificaron este lunes a Ndiaga Diagne, un ciudadano estadounidense de 53 años señalado como autor del tiroteo en un bar de la capital de Texas, y confirmaron que el número de muertos aumentará a cuatro cuando se retire el soporte vital a uno de los heridos crítico

El ataque dejó tres personas muertas en el lugar y una cuarta víctima en estado crítico que será retirada del soporte vital, lo que elevará el número de fallecidos a cuatro, según informaron funcionarios locales.

El tiroteo se produjo alrededor de las 2:00 a.m. en una concurrida zona de bares frecuentada por estudiantes universitarios. De acuerdo con la Policía, el agresor estuvo merodeando el área antes de abrir fuego.

Primero disparó desde su vehículo y luego continuó atacando desde la calle, alcanzando a personas que estaban tanto en el patio como dentro del establecimiento.

Posible terrorismo

Diagne fue abatido por los agentes que acudieron tras el reporte de disparos. Las autoridades indicaron que vestía un suéter con la frase “propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera de Irán.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) participa en el caso y analiza el hecho como un posible acto de terrorismo, aunque por ahora no ha determinado un móvil.

“Cualquier afirmación sobre qué provocó ese motivo sería prematura; queremos tener los hechos 100% correctos”, declaró el agente especial Alex Doran en una rueda de prensa.

Tanto el funcionario como la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, aseguraron que el sospechoso no figuraba previamente en registros de vigilancia.

Las autoridades identificaron a dos de las víctimas mortales como Savitha Shan y Ryan Harrington. No se divulgaron detalles adicionales sobre la tercera persona fallecida.

Con información de EFE.

