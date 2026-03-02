Quiénes recibirán pagos directos de $5,181 del Seguro Social el miércoles

Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán sus depósitos este mes bajo el calendario escalonado que utiliza la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) para distribuir los pagos. El monto máximo puede alcanzar hasta $5,181 mensuales, dependiendo de la edad en que se solicitó el beneficio y del historial laboral del trabajador.

¿Quién recibe pago esta semana?

El martes 3 de marzo recibirán su depósito quienes comenzaron a cobrar beneficios antes de mayo de 1997 y aquellas personas que también perciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

En el caso del SSI, el pago correspondiente a marzo se envió el viernes 27 de febrero, ligeramente antes de lo habitual.

Esto ocurrió porque el primer día del mes cayó en fin de semana.

La SSA explicó previamente en una publicación de 2022: “Cuando el primer día del mes cae en fin de semana o en un día festivo federal, usted recibe su pago de SSI el último día hábil antes del primer día del mes. Eso significa que puede recibir dos pagos de SSI en el mismo mes”.

La agencia añadió: “Hacemos esto para evitar ponerlo en desventaja financiera y asegurarnos de que no tenga que esperar más allá del primer día del mes para recibir su pago”.

“Esto no significa que esté recibiendo un pago duplicado en el mes anterior, por lo que no necesita contactarnos para reportar el segundo pago”, añadió.

Si un beneficiario no recibe su dinero en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar hasta tres días hábiles antes de comunicarse con la agencia.

¿Quiénes pueden recibir hasta $5,181?

El monto del Seguro Social varía considerablemente según los ingresos acumulados durante la vida laboral, la edad en que se solicita el beneficio y el año en que se inicia el cobro.

Para calificar, un trabajador debe acumular al menos 40 créditos del Seguro Social. Es posible obtener hasta cuatro créditos por año, lo que significa que la mayoría de las personas cumple el requisito tras aproximadamente 10 años de trabajo.

En el caso de quienes obtuvieron el ingreso máximo sujeto a impuestos desde los 22 años y soliciten el beneficio en 2026, las cifras pueden ser las siguientes:

-A la edad plena de jubilación: aproximadamente $4,152 mensuales.

-Si se solicita a los 62 años: alrededor de $2,969 al mes.

-Si se retrasa hasta los 70 años: hasta $5,181 mensuales.

No obstante, la mayoría de los jubilados recibe menos que el máximo. Hasta diciembre, el pago promedio mensual para un trabajador jubilado era de $2,071.30.

Próximas fechas de pago en marzo

La SSA distribuye los pagos según la fecha de nacimiento del beneficiario:

-Miércoles 11 de marzo: personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año.

-Miércoles 18 de marzo: nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes del año.

-Miércoles 25 de marzo: nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes del año.

Más de 70 millones de estadounidenses dependen del Seguro Social como fuente clave de ingresos, ya sea por jubilación, discapacidad o beneficios de sobreviviente, lo que explica la distribución escalonada de pagos cada mes.

