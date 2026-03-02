SAG Actor Awards 2026: conoce la lista de ganadores
Este fin de semana se llevó a cabo una misma edición de los SAG Actor Awards y 'Sinners', 'The Studio' y 'The Pitt' fueron los máximos ganadores de la noche
Este 1 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de los SAG Actor Awards y entre la lista de ganadores resaltó ‘Sinners’, ‘The Studio’ y ‘The Pitt’. Estos premios previos a los Oscar siguen sirviendo como termometro para saber cuál puede ser el posible ganador del máximo premio.
Lista completa de ganadores
Mejor elenco en una película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners – GANADORA
Mejor actor en un rol protagónico
Timothée Chalamet / Marty Mauser – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio / Bob – One Battle After Another
Ethan Hawke / Lorenz Hart – Blue Moon
Michael B. Jordan / Smoke/Stack – Sinners – GANADOR
Jesse Plemons / Teddy – Bugonia
Mejor actriz en un rol protagónico
Jessie Buckley / Agnes – Hamnet – GANADORA
Rose Byrne / Linda – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson / Claire – Song Sung Blue
Chase Infiniti / Willa – One Battle After Another
Emma Stone / Michelle – Bugonia
Mejor actor de reparto
Miles Caton / Sammie Moore – Sinners
Benicio del Toro / Sensei Sergio St. Carlos – One Battle After Another
Jacob Elordi / The Creature – Frankenstein
Paul Mescal / Will – Hamnet
Sean Penn / Col. Steven J. Lockjaw – One Battle After Another – GANADOR
Mejor actriz de reparto
Odessa A’zion / Rachel Mizler – Marty Supreme
Ariana Grande / Glinda – Wicked: For Good
Amy Madigan / Gladys – Weapons – GANADORA
Wunmi Mosaku / Annie – Sinners
Teyana Taylor / Perfidia – One Battle After Another
Conjunto de especialistas en una película
“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)
“Frankenstein” (Netflix)
“Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final” (Paramount Pictures) – GANADOR
“Una batalla tras otra” (Warner Bros.)
“Pecadores” (Warner Bros.)
Mejor elenco en una serie de drama
The Diplomat
Landman
The Pitt – GANADOR
Severance
The White Lotus
Mejor elenco en una serie de comedia
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio – GANADOR
Mejor actor en una serie de drama
Sterling K. Brown / Agent Xavier Collins – Paradise
Billy Crudup / Cory Ellison – The Morning Show
Walton Goggins / Rick Hatchett –The White Lotus
Gary Oldman / Jackson Lamb – Slow Horses
Noah Wyle / Dr. Michael “Robby” Robinavitch – The Pitt – GANADOR
Mejor actriz en una serie de drama
Britt Lower / Helly – Severance
Parker Posey / Victoria Ratliff – The White Lotus
Keri Russell / Kate Wyler – The Diplomat – GANADORA
Rhea Seehorn / Carol – Pluribus
Aimee Lou Wood / Chelsea –The White Lotus
Mejor actor en una serie de comedia
Ike Barinholtz / Sal Saperstein – The Studio
Adam Brody / Noah Roklov – Nobody Wants This
Ted Danson / Charles Nieuwendyk – A Man on the Inside
Seth Rogen / Matt Remick – The Studio – GANADOR
Martin Short / Oliver Putnam – Only Murders in the Building
Mejor actriz en una serie de comedia
Kathryn Hahn / Maya Mason – The Studio
Catherine O’Hara / Patty Leigh – The Studio – GANADORA
Jenna Ortega / Wednesday Addams – Wednesday
Jean Smart / Deborah Vance – Hacks
Kristen Wiig / Maxine Simmons – Palm Royale
