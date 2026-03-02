SAG Actor Awards 2026: conoce la lista de ganadores

Este 1 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de los SAG Actor Awards y entre la lista de ganadores resaltó ‘Sinners’, ‘The Studio’ y ‘The Pitt’. Estos premios previos a los Oscar siguen sirviendo como termometro para saber cuál puede ser el posible ganador del máximo premio.

Lista completa de ganadores

Mejor elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners – GANADORA

Mejor actor en un rol protagónico

Timothée Chalamet / Marty Mauser – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio / Bob – One Battle After Another

Ethan Hawke / Lorenz Hart – Blue Moon

Michael B. Jordan / Smoke/Stack – Sinners – GANADOR

Jesse Plemons / Teddy – Bugonia

Mejor actriz en un rol protagónico

Jessie Buckley / Agnes – Hamnet – GANADORA

Rose Byrne / Linda – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson / Claire – Song Sung Blue

Chase Infiniti / Willa – One Battle After Another

Emma Stone / Michelle – Bugonia

Mejor actor de reparto

Miles Caton / Sammie Moore – Sinners

Benicio del Toro / Sensei Sergio St. Carlos – One Battle After Another

Jacob Elordi / The Creature – Frankenstein

Paul Mescal / Will – Hamnet

Sean Penn / Col. Steven J. Lockjaw – One Battle After Another – GANADOR

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion / Rachel Mizler – Marty Supreme

Ariana Grande / Glinda – Wicked: For Good

Amy Madigan / Gladys – Weapons – GANADORA

Wunmi Mosaku / Annie – Sinners

Teyana Taylor / Perfidia – One Battle After Another

Conjunto de especialistas en una película

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Frankenstein” (Netflix)

“Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final” (Paramount Pictures) – GANADOR

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Pecadores” (Warner Bros.)

Mejor elenco en una serie de drama

The Diplomat

Landman

The Pitt – GANADOR

Severance

The White Lotus

Mejor elenco en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio – GANADOR

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown / Agent Xavier Collins – Paradise

Billy Crudup / Cory Ellison – The Morning Show

Walton Goggins / Rick Hatchett –The White Lotus

Gary Oldman / Jackson Lamb – Slow Horses

Noah Wyle / Dr. Michael “Robby” Robinavitch – The Pitt – GANADOR

Mejor actriz en una serie de drama

Britt Lower / Helly – Severance

Parker Posey / Victoria Ratliff – The White Lotus

Keri Russell / Kate Wyler – The Diplomat – GANADORA

Rhea Seehorn / Carol – Pluribus

Aimee Lou Wood / Chelsea –The White Lotus

Mejor actor en una serie de comedia

Ike Barinholtz / Sal Saperstein – The Studio

Adam Brody / Noah Roklov – Nobody Wants This

Ted Danson / Charles Nieuwendyk – A Man on the Inside

Seth Rogen / Matt Remick – The Studio – GANADOR

Martin Short / Oliver Putnam – Only Murders in the Building

Mejor actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn / Maya Mason – The Studio

Catherine O’Hara / Patty Leigh – The Studio – GANADORA

Jenna Ortega / Wednesday Addams – Wednesday

Jean Smart / Deborah Vance – Hacks

Kristen Wiig / Maxine Simmons – Palm Royale

