Block despide a casi la mitad de sus empleados y acelera su apuesta por la inteligencia artificial

Block, la empresa fintech propietaria de Square, Cash App y Afterpay, anunció este jueves 26 de febrero de 2026 una reducción del 40% de su plantilla laboral, lo que implica eliminar a más de 4,000 puestos de trabajo de un total superior a 10,000 empleados.

De acuerdo con el cofundador y CEO de la tecnológica, Jack Dorsey, la decisión está directamente vinculada al avance de las “herramientas de inteligencia” (IA) dentro de la operación de la empresa. Según explicó, equipos más pequeños apoyados por estas herramientas pueden lograr más resultados, con mayor calidad y menores costos operativos.

En una carta dirigida a los accionistas, Dorsey sostuvo que “un equipo considerablemente más reducido (menos de 6,000 empleados), utilizando las herramientas que estamos desarrollando, puede lograr más y hacerlo mejor. Las capacidades de las herramientas de inteligencia se están multiplicando cada semana”.

La medida se produce en un momento en el que otras compañías tecnológicas también están ajustando sus estructuras en medio de una transformación acelerada por la automatización y la inteligencia artificial.

La directora financiera de Block, Amrita Ahuja, indicó que la empresa identificó “una oportunidad para avanzar más rápidamente con equipos más pequeños y altamente capacitados que utilizan IA para automatizar más tareas”, reforzando la narrativa de que el recorte responde a una estrategia operativa y no a una crisis financiera.

El alcance del recorte: cuántos empleos están en juego

Los más de 4,000 empleados que serán cesados recibirán un paquete de compensación que incluye:

Una indemnización equivalente al salario de 20 semanas , más una semana adicional por cada año de antigüedad

, más una semana adicional por cada año de antigüedad Acciones adquiridas hasta finales de mayo de 2026

Seis meses de cobertura médica

Dispositivos corporativos

$5,000 dólares adicionales para apoyar la transición

El mercado reaccionó con entusiasmo. Tras el anuncio, las acciones de la compañía se dispararon más de 24%, reflejando la confianza de los inversionistas en el plan de reestructuración.

Block también informó que su ganancia bruta del cuarto trimestre creció 24% interanual y proyectó un aumento del 18% en 2026, hasta alcanzar los $12,200 millones. Estos resultados respaldan el mensaje de Dorsey de que el ajuste no responde a debilidad financiera.

“Nuestro negocio es sólido, las ganancias brutas continúan en aumento”, afirmó el directivo, quien agregó que optaron por una medida drástica y transparente para evitar múltiples rondas de despidos que, según dijo, suelen ser más destructivas para la moral y la confianza interna.

Dorsey también anticipó que otras compañías podrían seguir el mismo camino. “Considero que la mayoría de las empresas están retrasadas. En el próximo año, muchas llegarán a la misma conclusión y realizarán ajustes estructurales similares”, señaló.

La inteligencia artificial como eje de la reestructuración

El argumento central de Block es que la inteligencia artificial mejora sustancialmente la eficiencia operativa, permitiendo:

Automatizar procesos internos

Reducir tareas repetitivas

Acelerar el desarrollo de productos

Optimizar la toma de decisiones

En este contexto, la compañía decidió redoblar su apuesta tecnológica y reorganizar su estructura para adaptarse a un modelo más automatizado.

El caso de Block no es aislado. En 2025, los despidos relacionados con mejoras en procesos vinculados a la IA afectaron a aproximadamente 55,000 trabajadores tecnológicos en EE.UU., equivalentes al 28.5% de los recortes globales del sector ese año.

Durante los primeros dos meses de 2026, la tendencia se intensificó: más de 49,000 puestos tecnológicos fueron eliminados a nivel global. Entre los casos más destacados:

Block : recorte de alrededor de 4,000 empleados (40%)

: recorte de alrededor de 4,000 empleados (40%) Amazon : reducción de unos 16,000 puestos para optimizar procesos e invertir en IA

: reducción de unos 16,000 puestos para optimizar procesos e invertir en IA Meta, Microsoft y Verizon: ajustes estructurales vinculados a eficiencia y automatización

Sin embargo, no todos los analistas coinciden plenamente con el argumento empresarial. Un informe de Forrester Research publicado en enero de 2026 cuestionó si las ganancias de productividad atribuidas a la IA son tan significativas como se afirma, sugiriendo que algunos recortes podrían obedecer también a razones financieras tradicionales.

Pese a ello, Dorsey insiste en que la IA es el motor principal de la decisión. Block lanzó su agente de IA de código abierto llamado “Goose” a sus 12,000 empleados en octubre de 2025, reportando ahorros de entre 8 y 10 horas de trabajo por semana. El propio CEO afirmó haber desarrollado una función de producto en apenas dos horas utilizando esta herramienta.

Block, una empresa que aprovecha la coyuntura

Block ha buscado posicionarse a la vanguardia tecnológica. Durante la pandemia, experimentó un crecimiento significativo para atender la demanda de servicios digitales, lo que llevó a su plantilla a pasar de 3,835 empleados a finales de 2019 a más de 10,000 antes del recorte actual.

Este patrón —expansión acelerada seguida de ajustes severos— no es exclusivo de Block. Otras tecnológicas, como Meta, también duplicaron su fuerza laboral en pocos años antes de realizar recortes significativos.

Preguntas frecuentes sobre los despidos en Block

¿Por qué Block está despidiendo a casi la mitad de sus empleados?

La empresa sostiene que la medida forma parte de una reestructuración estratégica para acelerar su apuesta por la inteligencia artificial y mejorar la eficiencia operativa.

¿Cuántas personas fueron despedidas?

Aproximadamente 4,000 empleados, equivalentes a cerca del 40% de la plantilla.

¿Qué áreas fueron más afectadas?

No se han detallado todos los departamentos impactados, pero la compañía priorizará equipos vinculados al desarrollo tecnológico y soluciones basadas en IA.

¿La inteligencia artificial está reemplazando empleos en el sector tecnológico?

La IA está impulsando una reconfiguración del mercado laboral, especialmente en tareas repetitivas y operativas. Sin embargo, también genera demanda de nuevos perfiles especializados.

¿El recorte afectará a los usuarios de Cash App?

Hasta ahora, la empresa no ha anunciado cambios directos para usuarios o comercios que utilizan sus soluciones de pago.

¿Este movimiento es aislado o parte de una tendencia más amplia?

Forma parte de una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde la eficiencia y la automatización están redefiniendo estructuras empresariales.

Conclusión

El recorte masivo anunciado por Block es una señal contundente de cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la estructura del empleo en el sector tecnológico. Se trata de uno de los mayores ajustes laborales atribuidos explícitamente a la IA en los últimos años.

Aunque la empresa insiste en que su negocio es sólido y que la medida responde a eficiencia operativa, la decisión refuerza la percepción de que muchas posiciones tradicionales podrían disminuir mientras aumenta la demanda de perfiles especializados en datos, automatización y desarrollo tecnológico.

Más allá del caso específico, el movimiento confirma que la transformación digital ya no es un escenario futuro, sino una realidad que está moldeando el mercado laboral en tiempo real.

