Si tienes cáscaras de maní, tienes un tesoro: para qué sirven en casa

Después de leer esto, jamás volverás a tirar las conchas o cáscaras de maní: pueden convertirse en un recurso útil y sostenible para hacer compost. Durante el proceso de compostaje, este residuo aporta fibra y materia orgánica.

Según expertos, cuando las cáscaras de maní se descomponen desprenden carbono, un componente esencial para equilibrar los residuos orgánicos húmedos como restos de frutas, verduras o café, que son parte de los materiales verdes de un compostaje, ricos en nitrógeno.

Para qué sirven las conchas de maní en un compost y cómo usarlas

Las cáscaras de maní ayudan a mejorar la estructura del abono, que es el producto final, el compost, favoreciendo la aireación y evitando malos olores.

Pueden añadirse enteras o trituradas, pero si se rompen en pedazos más pequeños, el proceso de descomposición será más rápido y uniforme.

Otro uso práctico es como cobertura o acolchado sobre la tierra en macetas y jardines. Colocadas en la superficie del suelo, las cáscaras de maní ayudan a conservar la humedad, reducir el crecimiento de malezas y proteger las raíces frente a cambios bruscos de temperatura.

Este efecto aislante es especialmente útil en épocas de calor intenso o durante descensos de temperatura. Además, con el tiempo, las cáscaras se integran al suelo, aportando materia orgánica.

Asimismo, considera que no conviene abusar de la cantidad en macetas pequeñas, ya que tardan en degradarse y podrían dificultar el drenaje si se acumulan en exceso.

4 pautas para reutilizarlas correctamente:

Asegurarse de que estén completamente secas

Triturarlas si se usarán en compost o como cobertura

No colocarlas en exceso en macetas pequeñas

Mantenerlas almacenadas en un lugar seco para evitar moho

La importancia de hacer compost en Nueva York

Este método ahora es fundamental para los neoyorquinos, ya que la administración del alcalde Zohran Mamdani reanudó las multas para quienes no separen de la basura sus residuos orgánicos para la recolección de compost.

Durante la descomposición, los microorganismos utilizan oxígeno, agua, carbono y nitrógeno para convertirlos en compost, el abono orgánico que mejora la calidad de la tierra, favorece el crecimiento de las plantas y reduce la cantidad de basura que termina en vertederos.

Al hacer hacer compost en casa, también evitas las posibles multas en la ciudad de Nueva York, que empiezan en $25 dólares.

