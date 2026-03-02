UEFA multa al Tottenham con más de $32,000 por saludos nazis de aficionados

UEFA sancionó al Tottenham Hotspur luego que tres de sus aficionados realizaran el saludo romano (saludo nazi) durante el partido ante el Eintracht Frankfurt, correspondiente a la UEFA Champions League, disputado el pasado 28 de enero.

“Podemos confirmar que las tres personas que hicieron saludos nazis hacia los aficionados del Eintracht Frankfurt han sido identificadas y se les ha impuesto prohibiciones indefinidas (de acceso) bajo la Política de Sanciones y Prohibición del club”, explicó el comunicado de UEFA.

El organismo rector del fútbol europeo impuso al club londinense una multa de 30,000 euros (aprox. $32,400 dólares) por el polémico saludo, además de una sanción adicional de 2,250 euros (unos $2,430 dólares) por el lanzamiento de objetos desde la grada durante el encuentro que terminó con victoria 0-2 para los ingleses.

Asimismo, la UEFA determinó prohibir al Tottenham la venta de entradas para su próximo compromiso como visitante en competiciones europeas.

Por su parte, el Tottenham rechazó de forma categórica lo ocurrido y reiteró su postura contra cualquier forma de discriminación: “El club está firmemente en contra de todas las formas de discriminación. El comportamiento repugnante de una minoría de los llamados fanáticos en la noche no refleja de ninguna manera los valores de nuestro club y sus seguidores”, explicó la entidad.

