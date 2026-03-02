Presidente de la FIFA propuso expulsar a futbolistas que se tapen la boca en peleas de campo

El presidente de la FIFA Gianni Infantino propuso endurecer las sanciones contra futbolistas que se cubran la boca durante discusiones en el campo, al considerar que ese gesto puede ocultar expresiones inapropiadas o incluso racistas.

“Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y esto tiene consecuencias racistas, obviamente debe ser expulsado”, dijo Infantino Infantino a Sky News.

El dirigente hizo estas declaraciones tras la denuncia del atacante del Real Madrid, Vinícius Júnior, quien aseguró haber recibido insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, durante el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League. Según el reporte, Prestianni se cubrió la boca en medio del presunto incidente.

“Debe presumirse que dijo algo que no debía, de lo contrario no habría tenido que taparse la boca. Hay situaciones que no previmos (caso Prestianni). Por supuesto, cuando se trata de un caso disciplinario, hay que analizar la situación, hay que tener pruebas, pero no podemos conformarnos con eso de ahora en adelante”, apuntó Infantino

La UEFA abrió una investigación sobre el caso y suspendió provisionalmente al futbolista argentino para el encuentro de vuelta. De ser hallado culpable, podría recibir una sanción de hasta diez partidos.

Las declaraciones se produjeron tras la reunión de la International Football Association Board, en la que se planteó introducir normas antes del Mundial de 2026 para impedir que los jugadores oculten lo que dicen durante los enfrentamientos en el campo.

Infantino también sugirió promover una cultura en la que los infractores asuman públicamente sus errores y pidan disculpas, como parte de una estrategia más amplia para combatir el racismo en el fútbol.

