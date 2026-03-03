Avioneta acuatizó en el gélido Hudson River de Nueva York, recordando “milagro” de 2009

Una avioneta con dos personas a bordo se estrelló en el río Hudson al este del Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York, en el condado Orange, anoche poco después de las 8 p.m.

El incidente recordó lo sucedido de 15 enero de 2009, conocido como “el milagro del Hudson”, cuando un avión de la hoy desaparecida aerolínea “US Airways” que acababa de despegar del aeropuerto LaGuardia (Queens) con destino a Charlotte, en Carolina del Norte, presentó una falla en ambos motores tras embestir una banda de gansos. Ante la emergencia, el comandante Chesley Sullenberger y su copiloto Jeff Skiles tuvieron apenas unos segundos para tomar decisiones claves.

Anoche la gobernadora Kathy Hochul informó en Twitter/X que la avioneta, una Cessna 172, realizó un acuatizaje en hielo cerca de Newburgh, haciendo referencia el caso de 2009. “Otro milagro en el Hudson. Gracias a Dios, tanto el piloto como el pasajero de una avioneta monomotor que realizó un aterrizaje en hielo cerca de Newburgh han sido localizados con heridas leves. Agradecemos a nuestros socorristas por su rápida actuación”, publicó Hochul.

Los servicios de emergencia localizaron la avioneta y los dos ocupantes lograron escapar y nadar hasta la orilla, según informaron funcionarios del Departamento de Bomberos de Middle Hope. Luego fueron trasladados al hospital en condición estable. La Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando la causa del accidente.

En el caso de 2009, al no poder reiniciar los dañados motores con 150 pasajeros -incluyendo dos bebés- y 5 tripulantes, el avión estaba volando sobre Manhattan, ciudad densamente poblada. El Airbus perdía altura, había que salir de allí y el tiempo escaseaba. En el descenso, cuando la nave ya se ubicaba a sólo 300 metros sobre el puente George Washington, el capitán tomó la decisión que cambiaría su vida y la de las otras 154 personas junto a él a bordo: amerizar sobre el río Hudson, entre Manhattan y Nueva Jersey.

Pudieron hacerlo, en unos segundos que se hicieron eternos a bordo. Finalmente el avión casi surfeante frenó a la altura de la calle 48 de Manhattan, con todos los ocupantes ilesos. Pero aún había que abrir las puertas y abandonar la aeronave, sin inundarse ni hundirse.

El alto tráfico naviero, que antes era una amenaza, ya para entonces se transformó en una ventaja, porque muchos ferris y remolcadores acudieron de inmediato al rescate, en medio de una gran sorpresa de ver a un avión en el río, con temperatura de 20 grados F (-6C).​

El rescate también se realizó sin lesiones graves. “Creo que tuvimos un milagro en el Hudson (…) Éste es un día para darnos cuenta de lo bendecida que está esta ciudad”, declaró en ese momento el entonces gobernador de Nueva York, David Peterson.