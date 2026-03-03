Cuatro sedes se disputan la Finalissima entre Argentina y España tras los conflictos bélicos en Qatar

La Finalissima que enfrentarán Argentina y España el 27 de marzo no se disputaría en Qatar debido al agravamiento de la situación bélica en Medio Oriente y a la suspensión de toda actividad deportiva en ese país.

El aplazamiento indefinido de partidos y eventos en Qatar quedó oficializado por la Asociación Nacional de Fútbol de Qatar tras los bombardeos de Irán sobre Doha y otras ciudades de la región, emergidos del actual conflicto en el Golfo Pérsico.

De esta forma, la disputa de la Finalissima en el Estadio de Lusail quedó casi descartada y las federaciones aceleran la búsqueda de una sede alternativa fuera de Medio Oriente.

Miami y New Jersey con opciones

Organismos del fútbol internacional evalúan una serie de estadios alternativos en busca de mantener el partido en la misma fecha y garantizar la seguridad de jugadores y delegaciones.

Entre las opciones mejor posicionadas, según el periodista especializado de la cadena deportiva TyC Sports, Gastón Edul, destacan recintos en Estados Unidos: el Hard Rock Stadium de Miami (sede de siete partidos del próximo Mundial) y el Metlife Stadium de Nueva Jersey, donde se jugará la final del mismo torneo el 19 de julio.

Ambas alternativas ofrecen crecimiento comercial y capacidad logística, aunque el calendario internacional presiona por una definición rápida.

Otras alternativas

Desde España se impulsa que la Finalissima se juegue en Madrid, con fuertes gestiones para que el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid reciba el cruce. El Santiago Bernabéu podría sumarse a las alternativas, aunque sólo a partir del 23 de marzo, una vez culminado el clásico entre el Real Madrid y el Atlético.

La posibilidad de que el partido se juegue en Londres, en el Wembley Stadium: donde se disputó la anterior edición en 2022 con triunfo 3 a 0 de Argentina sobre Italia, también está sobre la mesa.

La ventana FIFA de marzo es muy importante porque ambos seleccionados tenían otro compromiso en Doha en esas fechas: Argentina frente a Qatar el 31 y España ante Egipto el 30, ambos suspendidos durante el Qatar Football Festival.

