FC Barcelona golea al Atlético Madrid, pero no le alcanza para avanzar a la final de la Copa del Rey

El FC Barcelona rozó la proeza en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde goleó al Atlético del Madrid un 3-0 insuficiente en el Spotify Camp Nou, que vivió una noche épica pero sin final feliz, porque los azulgrana se quedaron a un gol de igualar la eliminatoria y forzar la prórroga tras el 4-0 en la ida.

Salió el Barça con todo, mordiendo arriba, asfixiando al Atleti en cada recuperación tras pérdida y con el arquero argentino Juan Musso en el punto de mira desde el primer minuto.

El primer gol del encuentro llegó en el minuto 29, tras un saque de esquina lo sacaba en corto Fermín para Lamine Yamal, que aparecía por la banda izquierda -un territorio inusual para él- para quebrar la cintura de Lookman, internarse en el área y regalar el 1-0 a Bernal, que solo tenía que empujar el balón en boca de gol un minuto antes de que el duelo alcanzase su primer media hora.

En el tiempo de descuento del primer tiempo aparecería Pedri para internarse en el área visitante antes de ser derribado por Pubill, en un acción que Ricardo de Burgos consideró penalti y que Raphinha convertía en el 2-0 tras engañar a Musso.

En el segundo tiempo ingresaba Araujo en el terreno de juego para cazar algún balón en el juego aéreo y el técnico alemán le preguntaba a Pedri -hoy por primera vez de titular tras su lesión- si podía continuar, justo antes de que Bernal hiciera el 3-0 en el 72, al rematar de primeras un centro de Cancelo en un jugada que el VAR revisó por fuera de juego.

Con el Atlético asfixiado y el recién ingresado Giménez achicando balones, el equipo de Simeone, que se desgañitaba en la banda, resistió para asomarse a su primera final copera trece años después.

Juan Musso feliz de estar en la final

El portero del Atlético de Madrid Juan Musso ha asegurado este martes, tras clasificarse para la final de la Copa del Rey pese a perder en el Spotify Camp Nou (3-0) frente al Barcelona en el partido de vuelta, que sabían que la eliminatoria “se podía complicar”, pero “lo importante” es haber accedido a la final.

“Estamos en la final, que es lo importante. Sabíamos que se podía llegar a complicar, son uno de los mejores equipos del mundo. Pero al final, hicimos más goles que ellos y pasamos”, ha resumido el portero argentino en declaraciones a TVE.

Musso ha explicado que tras el tercer gol del Barcelona, en el minuto 72, el conjunto rojiblanco no ha pensado “en nada” más allá de “defender” y “darlo todo por la camiseta y por el sueño de salir campeones”.

“Siempre intentamos ayudar al compañero. Es comprensible que ellos hagan lo suyo, pero tenemos confianza en este equipo que siempre d el máximo. Iremos a la final a darlo todo con le corazón”, ha añadido.

Vigésima final de Copa

El Atlético de Madrid, que eliminó al FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, alcanzó su vigésima final de la competición, de la que ha ganado diez títulos, el más reciente el 17 de mayo de 2013 por 1-2 en la prórroga ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Aquel día, con Diego Simeone ya en el banquillo del conjunto rojiblanco, un gol del brasileño Joao Miranda en el minuto 99 dio el triunfo al Atlético, que ahora se medirá al Mallorca en la final de la actual edición, el próximo 6 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

El Atlético ha sido campeón en diez ocasiones de la Copa del Rey: contra el Real Madrid en 1992 (2-0), en 1961 (3-2) y en 1960 (3-1), aparte del 1-2 de 2013; contra el Valencia en 1972 (2-1); contra el Athletic en 1985 (2-1); contra el Mallorca en 1991 (1-0); contra el Zaragoza tanto en 1976 (1-0) como en 1965 (1-0); y contra el Barcelona en 1996, en el doblete (1-0).

En cambio, perdió otras nueve finales del torneo: en 2010 ante el Sevilla (2-0); en 2000 contra el Espanyol (2-1); en 1999 contra el Valencia (3-0); en 1987 contra la Real Sociedad (2-2 y 4-2 en los penaltis); en 1975 contra el Real Madrid (0-0 y 4-3 en la tanda desde los once metros); en 1964 contra el Zaragoza (2-1); en 1956 (2-1) y en 1921 (4-1) contra el Athletic Club; y en 1926 contra el Barcelona, que lo venció por 3-2.

Seguir leyendo:

Rodrygo se pierde el Mundial 2026 con Brasil tras grave lesión de rodilla

Weston McKennie renueva y se quedará con la Juventus por 4 años más

Cristiano Ronaldo huye de Arabia Saudita a Madrid tras atentado contra la embajada de Estados Unidos