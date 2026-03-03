Cristiano Ronaldo baja por tiempo indefinido tras lesión en el tendón de la rodilla

Cristiano Ronaldo genera preocupación. No solo en Arabia Saudita, sino también en Portugal. El delantero sufrió una lesión en el tendón de la corva, tal como confirmó el Al Nassr este martes.

El portugués había sido sustituido en el último partido de liga ante el Al Feiha por la fecha 24, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penal en el minuto 12.

Tras el encuentro, el entrenador del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió “fatiga muscular” y decidió sustituirlo por precaución a los 81 minutos.

Ahora, los servicios médicos del club confirmaron la lesión, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación.

El ex jugador del Real Madrid intentará recuperarse lo antes posible para estar en la mejor condición física de cara al Mundial que se llevará este año en Estados Unidos, México y Canadá, que será su sexto y último.

Será, por consiguiente, su chance final de conseguir la Copa del Mundo que a sus 41 años. Además, Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la deseada cifra de los 1,000.

Confirmación de la lesión

“Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la Corva después del último partido contra el Al Feiha. El jugador empezó el programa de rehabilitación y estará bajo evaluación día a día”.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

El crack portugués, se destacó, además de su habilidad con la pelota, por su físico. no es nada raro verlo entrenar en el gimnasio y los relatos de ex compañeros como Carlos Tevez revalidaron el compromiso que tiene Cristiano con su profesión.

Por lo tanto, las lesiones que tuvo en su carrera nunca fueron de una mayor gravedad. La única que lo mantuvo al margen por más de dos meses fue por una cirugía en el tobillo cuando se encontraba en el Manchester United en la temporada 2008/2009.

Rumor sobre una “huida” de Arabia Saudita

Según diversas webs de seguimiento de vuelos, en la madrugada del 2 de marzo aterrizó en Madrid un avión privado procedente de Riad, con hora de llegada registrada a la 1:32. En redes sociales y plataformas de tracking se lo vinculó a Cristiano Ronaldo.

No se sabe quién viajaba en el avión, pero lo que sí es seguro es que Cristiano Ronaldo está en Riad. La estrella portuguesa recibió su sesión de tratamiento por la lesión que informó luego el club.

Ronaldo tiene un jet de alta gama (identificado como un Bombardier Global Express XRS personalizado con las iniciales (CR7′) valuado en decenas de millones de dólares y diseñado precisamente para cubrir largos trayectos entre Europa y Medio Oriente con autonomía.

Seguir leyendo:

Atlético Madrid fue goleado por el FC Barcelona pero se metió en la final de la Copa del Rey

A 100 días del Mundial 2026, FIFA presenta un póster que fusiona la esencia de Estados Unidos, México y Canadá

Rodrygo se pierde el Mundial 2026 con Brasil tras grave lesión de rodilla