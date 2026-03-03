Estados Unidos cierra indefinidamente su embajada en Kuwait

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en plena ola de ataques de Irán a objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia por la guerra iniciada en su país por Washington y Tel Aviv.

“Debido a las tensiones continuas en la región, la embajada estadounidense en Kuwait queda cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares regulares y de emergencia. Emitiremos un aviso cuando la embajada retome las operaciones normales”, indicó la misión diplomática en su cuenta de la red social X.

Security Alert: U.S. Embassy Kuwait Closure



El anuncio llegó horas después de que la embajada de Estados Unidos en la vecina Arabia Saudí fuera atacada por dos drones, lo que ocasionó un “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas.

La embajada estadounidense en Kuwait había advertido ya el lunes de que existía una “amenaza continua” de ataques con misiles y drones contra el rico país petrolero y pidió que no se visite la legación.

El domingo, el Departamento de Estado ordenó la salida de Kuwait del personal no imprescindible de su embajada y sus países; y el lunes pidió a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluidos Kuwait y Arabia Saudí, debido a “graves riesgos” para su seguridad.

Con información de EFE

