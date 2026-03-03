Trump afirma que pronto se sabrá la represalia de EE.UU. por el ataque a su embajada en Arabia Saudita

El presidente Donald Trump confirmó que tomará medidas tras el ataque con drones ejecutado contra su sede diplomática en Riad, Arabia Saudita, al asegurar que la respuesta de su administración se conocerá en un periodo breve de tiempo, luego de que se detectara el uso de tecnología iraní.

El mandatario estadounidense ofreció detalles sobre la postura de la Casa Blanca durante un encuentro con la prensa. Cuando le preguntaron sobre el momento en que se produciría una reacción por parte de su país, el presidente afirmó que la represalia llegaría “pronto”.

Se contempla el uso de fuerzas militares

Posteriormente, Kellie Meyer, periodista que le hizo esta pregunta, informó a través de su cuenta en X que el jefe de Estado contempla el uso de fuerzas militares en la región. Según la periodista, Trump señaló que desplegaría tropas en el terreno “solo si es necesario”.Sin embargo, el republicano evitó dar información específica sobre qué tipo de provocaciones o acciones por parte de Irán activarían este movimiento de soldados.

La agresión contra la embajada de los Estados Unidos en Arabia Saudita fue realizada mediante el uso de dos drones. De acuerdo con los reportes de la Defensa del reino saudí, los equipos utilizados en el bombardeo son de origen iraní.

Por su parte, la embajada estadounidense y diversos medios locales confirmaron que el incidente no dejó víctimas fatales ni personas heridas. El ataque se limitó a daños materiales en las inmediaciones del recinto diplomático en la capital, informó EFE.

Alertas de evacuación en el Medio Oriente

El suceso en Riad ocurrió pocas horas después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitiera una advertencia de seguridad urgente. La oficina gubernamental recomendó a sus ciudadanos residentes en 14 países de la región, entre los que se incluyen Arabia Saudita, Jordania y el Líbano, abandonar dichas zonas de inmediato.

La Administración Trump adelantó este lunes que mantendrá su estrategia de presión y ofensiva contra Irán durante las próximas semanas. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha precisado la naturaleza de las próximas maniobras ni el alcance de las acciones que se tomarán en respuesta al ataque en la embajada.

