Fiscal adjunto de EE.UU. niega que se prepara acusación penal contra Delcy Rodríguez

El fiscal general adjunto Todd Blanche negó este martes que Estados Unidos prepara una acusación penal contra la “presidenta encargada” de Venezuela Delcy Rodríguez, tal como publicó en exclusiva la agencia Reuters, que sostiene que la información es verdadera según sus fuentes.

“Totalmente falso de @reuters. No entiendo cómo una noticia tan falsa llega a la publicación”, escribió en X el fiscal general, con una captura de pantalla de la información de la agencia, según la cual el Departamento de Justicia avanza en la preparación de cargos penales contra Rodríguez por presunta corrupción y lavado de dinero.

Completely FALSE from @reuters. Not sure how such fake news makes its way to publication. pic.twitter.com/BDaZJ0umfa — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) March 3, 2026

De acuerdo con la publicación inicial de Reuters, la posible acusación forma parte de un plan de Estados Unidos para presionar al régimen de Venezuela.

A pesar de que el fiscal general adjunto negara la información, la agencia sostuvo en otra publicación que el borrador de acusación penal existe según cuatro fuentes del gobierno no reveladas.

“Mantenemos nuestra información de que el Departamento de Justicia está preparando una acusación contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela”. dijo Reuters en un comunicado.

Según la más reciente publicación de la agencia sobre el tema, fiscales federales le han comunicado a Rodríguez que corre el riesgo de ser procesada a menos que continúe cumpliendo con las demandas de Trump tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

¿De qué trata la investigación?

Reuters, citando las fuentes, asegura que la investigación se centra en la presunta participación de Rodríguez en el lavado de fondos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y abarca actividades entre 2021 y 2025.

La agencia también se hizo eco de la información publicada primera por el medio ABC de España según la cual la administración Trump le ha presentado a Rodríguez una lista de al menos siete exaltos funcionarios del partido, sus allegados y sus familiares, que se busca que ella arreste o mantenga bajo custodia de Venezuela para su posible extradición.

La eventual acusación contra la líder del régimen venezolano supondría una doble línea de acción del gobierno de Trump con respecto ella: las amenazas penales por un lado y los elogios por otro.

Este mismo martes, Trump puso el caso de Venezuela como un ejemplo del cambio dentro del régimen mientras era cuestionado sobre el futuro de Irán, y volvió a elogiar a Rodríguez.

“Venezuela fue increíble porque llevamos a cabo el ataque y mantuvimos el gobierno totalmente intacto, y tenemos a Delcy (Rodríguez), que ha sido muy bueno”, dijo el presidente en la Casa Blanca.

