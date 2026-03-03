Fiscalía de EE.UU. prepara cargos contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero

El Departamento de Justicia bajo la administración de Donald Trump avanza en la preparación de cargos penales contra la “presidenta encargada” de Venezuela Delcy Rodríguez por presunta corrupción y lavado de dinero, según reveló Reuters.

La agencia señala que la Fiscalía federal trabaja de forma reservada en el borrador de la acusación y que el proceso cuenta con respaldo político en Washington.

La elaboración del expediente judicial aún no se ha hecho pública y no existe una imputación formal presentada ante un tribunal. Sin embargo, el movimiento colocaría a Rodríguez ante la posibilidad de enfrentar un proceso penal en territorio estadounidense, luego de la captura y extracción de Nicolás Maduro.

“Nuestro informe muestra que la administración Trump podría estar utilizando esta última acusación penal contra Rodríguez como palanca para impulsar su agenda en Venezuela”, publicó el medio.

La eventual acusación contra la líder del régimen venezolano evidenciaría una doble línea del gobierno de Trump con respecto ella, ya que el presidente estadounidense ha elogiado en múltiples ocasiones a Rodríguez y ha destacado su trabajo.

Este mismo martes, Trump puso el caso de Venezuela como un ejemplo del cambio dentro del régimen mientras era cuestionado sobre el futuro de Irán.

“Venezuela fue increíble porque llevamos a cabo el ataque y mantuvimos el gobierno totalmente intacto, y tenemos a Delcy (Rodríguez), que ha sido muy bueno”, dijo.

Seguimiento a Delcy Rodríguez

La información se produce después de años de interés de agencias federales en torno a la dirigente venezolana.

Associated Press informó en enero que Rodríguez ha estado bajo seguimiento de la DEA desde al menos 2018 y que en 2022 fue catalogada internamente como “objetivo prioritario”, una designación reservada para investigaciones de alto impacto.

Según esa agencia, su nombre aparece en múltiples indagaciones relacionadas con presuntos delitos financieros y otras actividades ilícitas, aunque hasta ahora el Gobierno estadounidense no ha presentado cargos públicos en su contra.

En paralelo, el diario ABC publicó el mes pasado un reportaje basado en documentación atribuida a la DEA sobre supuestos negocios y contratos vinculados al entorno de Rodríguez y su pareja, el empresario Yussef Abou Nassif.

El informe mencionaba estructuras societarias en el extranjero y operaciones comerciales asociadas a contratos estatales, además de sospechas sin pruebas concluyentes sobre posibles conexiones con organizaciones internacionales. Rodríguez ha demandado al medio para que rectifique esa información.

Sigue leyendo:

– Trump renovó decreto que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de EE.UU.

– Machado anuncia que volverá a Venezuela “en las pocas semanas” para una “transición”

– Régimen de Venezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo