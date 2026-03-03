Inicia en Washington D.C. “cumbre por la estadidad” de Puerto Rico encabezada por gobernadora Jenniffer González

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, lidera esta semana en Washington D.C. la llamada “cumbre por la estadidad”, jornada de eventos que busca impulsar esa opción de estatus para la isla.

Durante la “Cumbre de Igualdad y Estadidad”, que inició hoy y culminará el jueves, oficiales electos y ciudadanos abogarán por la estadidad para Puerto Rico.

Un comunicado de prensa enviado este martes por La Fortaleza señala que la serie de actividades se realiza a tono con la Orden Ejecutiva 2025-007 que a su vez hace referencia a los resultados de los pasados plebiscitos criollos en la isla en los que ha prevalecido la estadidad.

“La OE declara como política pública que todas las agencias defenderán e implementarán el mandato a favor de la estadidad, según expresado mayoritaria y consistentemente por los electores de Puerto Rico en los plebiscitos de 2012, 2017, 2020 y 2024”, especifica el anuncio.

El decreto delegó a la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) y a su directora Gabriela Boffelli la organización del evento, que el Gobierno identificó como el “principal” de abogacía y defensa de la estadidad en la capital federal.

Hoy se realizarán varios foros en los que se abordará la relación territorial de Puerto Rico, mientas que, para el miércoles y jueves, están pautadas reuniones de los participantes a la convocatoria en oficinas de congresistas.

La gobernadora, por su parte, también mantendrá reuniones con miembros del Congreso y agencias federales “para continuar adelantando las prioridades de la isla ante el gobierno federal”.

Durante el periodo en el que González esté en Washington o hasta el viernes, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina.

Comisionado residente Pablo José Hernández cuestiona cumbre pro estadidad

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, usó sus redes sociales para compartir un video en el que señaló al PNP (Partido Nuevo Progresista) que preside la gobernadora de “turistear a Washington con fondos públicos”.

Hernández, quien lidera el Partido Popular Democrático (PPD), cuestionó además la realización de “tours” por el Congreso como parte de las actividades.

“Ustedes saben que hoy empieza esa cumbre pro estadidad a la que van a viajar decenas o cientos de funcionarios del gobierno de Puerto Rico con fondos públicos para cabildear por la estadidad en momentos en que todo el Congreso de Estados Unidos está pendiente a la guerra en Irán”, indicó en la grabación divulgada este martes.

“Yo no sé si es por atrevimiento o por negligencia; ustedes pueden creer que le han pedido a mi oficina que preste a algunos de sus empleados para que le den tours a estos funcionarios que están viajando para esta cumbre. Es decir que, mientras en Puerto Rico hay una crisis de agua y una crisis en todos los sentidos de la palabra; mientras nuestra oficina está enfocada en temas de costo de vida que a ustedes les importa, nos están pidiendo que nuestros empleados dejen de trabajar para que le den tours a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico que están viajando a Washington. Obviamente, dijimos que no”, expresó el comisionado para quien el tema del estatus no es prioridad y defiende la actual relación territorial.

En la grabación se incluye la imagen del correo electrónico de la Oficina de Servicios Legislativos de Puerto Rico con la solicitud a oficinas de legisladores federales para que recipientes del Internado Congresional Córdova y Fernós guíen a los invitados al evento.

El Diario contactó esta mañana al equipo de PRFAA para solicitar una entrevista con su directora para indagar sobre el alcance de la jornada y esperamos por respuesta.

La directora de PRFAA había anticipado a El Diario en un intercambio en enero pasado que la primera mandataria estaba cabildeando en el Congreso por un proyecto pro estadidad.

“La gobernadora va en algún momento a radicar un proyecto de estadidad. En cada Congreso, radicamos un proyecto de ley. Este Congreso no va a ser distinto”, dijo Boffelli en aquel momento.

A preguntas de si se trataría de un proyecto estadidad sí o no, respondió: “Estamos en esas discusiones todavía. Hemos estado viendo distintas alternativas de cuál va a ser ese proyecto. Hemos estado dialogando con distintos congresistas al respecto. Es algo que la gobernadora ha dicho públicamente también. Así que ese proyecto se va a estar radicando”.

No está claro si la anterior es parte de las gestiones que está haciendo la gobernadora en la capital federal.

