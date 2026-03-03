Murió a los 42 años por aparente suicidio el expiloto de NASCAR Chase Pistone

La NASCAR volvió a vestirse de luto el pasado lunes con la muerte del expiloto Chase Pistone, de apenas 42 años. El hecho fue confirmado por su hermano Nick con un mensaje en Facebook.

“Bueno, mi hermano menor y mejor amigo se ha ido (…) Estoy desconsolado y no sé si alguna vez superaré esto. Ya te echo de menos, Chase, y espero que estés en un lugar mejor. Te quiero y ya te echo mucho de menos”, redactó.

Sad News: Chase Pistone, a fixture in motorsports and especially Legend Car racing, has passed away, Legends Nation confirmed with his brothers, Nick and Tom. Chase was not only a wheelman in Legends and Late Models, but his Chase Pistone Inc. Legends team was a force to be… pic.twitter.com/inTB91jGLm — Legends Nation | LegendsNation.com (@legendsnation) March 2, 2026

La causa de la muerte no ha sido revelada oficialmente. Sin embargo, los hermanos de Nick declararon a Legends Nation que “publicara la línea de vida de suicidio y crisis, que es 988 en un teléfono o mensaje de texto”.

En este sentido, la leyenda de NASCAR, Bubba Wallace, detalló en su cuenta de X que Chase se había quitado la vida. “Un tipo con el que corrí en coches legendarios se quitó la vida hoy”, señaló.

Been in the feels..



Woke up Sunday morning at 2am wide awake.. stumbled across an old tune that shook me. Only to realize later on at 2am was when the shooting happened in Austin..



A guy I raced with in legends cars took his life today..



Just a lot of damn sadness man.. — Bubba Wallace (@BubbaWallace) March 3, 2026

Chase Pistone nació el 20 de agosto de 1983 en Charlotte, Carolina del Norte. Ciudad conocida por ser la meca del automovilismo. Fue nieto de la leyenda y dos veces campeón de la NASCAR Cup Series.

Creció entre motores y una familia de campeones. Empezó a competir a los seis años. Antes de llegar a NASCAR, Pistone fue figura dominante en los Legends Cars, una categoría formativa clave en el país.

Allí ganó el Summer Shootout Championship en cuatro ocasiones entre 1999 y 2005. Tuvo más de 80 victorias en la competencia Legends, Late Model y USAR, según su biografía.

Pistone debutó en NASCAR en la Truck Series en 2005. En 2006, terminó entre los 10 primeros en el Iowa Speedway en el No. 50 Dodge para Bobby Jones Racing.



