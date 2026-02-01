Expiloto de NASCAR, Brian Vickers, figura en archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein

La conmoción por el caso Jeffrey Epstein volvió a escalar en Estados Unidos tras la nueva desclasificación de documentos del Departamento de Justicia. Los archivos, publicados el pasado viernes, mencionan en repetidas ocasiones al expiloto de NASCAR Brian Vickers, cuyo nombre surge entre decenas de figuras de distintos ámbitos.

De acuerdo con los documentos, Vickers y su esposa, Sarah Kellen se relacionaban con Epstein desde hacía varios años. Un correo electrónico enviado el 14 de febrero de 2019 da fe del vínculo.

El mail estaba titulado con el asunto, “Pensé que te gustaría esto”. Dentro, estaba un archivo adjunto con el mensaje de “feliz San Valentín, amigo” y un emoji de cara de guiño.

También se muestra que Vickers reenvió un correo electrónico a Epstein el 24 de marzo de 2012, con el asunto “Male Fairy Tail”. El contenido era una especie narración erótica y sexualmente explícita. Otros correos tocan temas más relacionados con el ámbito deportivo como posibles patrocinios.

El pasado viernes, el Departamento de Justicia desclasificó más de 3 millones de documentos relacionados con la investigación de Epstein.

El mundo del deporte se ha visto salpicado, pues además de Vickers, también aparece un intercambio de correos de abril y junio de 2013 entre Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, y Jeffrey Epstein.

Epstein fue encontrado muerto en una celda de la prisión federal de Manhattan el 10 de agosto de 2019. Su muerte fue más tarde declarada suicidio.

Brian Vickers en la NASCAR

Brian Lee Vickers nació el 24 de octubre de 1983 en Thomasville, Carolina del Norte. Comenzó en karts, donde ganó 80 carreras y tres campeonatos en la World Karting Association.

Luego dio el salto a los stock cars. Llegó a NASCAR en 2001 y dos años después fichó por Hendrick Motorsports. Se coronó campeón de la NASCAR Busch Series, su primer gran título nacional.

Estuvo hasta 2016 y logró disputar 323 carreras en 14 años. Consiguió tres victorias; 12 poles; 78 Top 10 y 1.242 vueltas lideradas. Su mejor posición en el campeonato fue número 12 en 2009.



