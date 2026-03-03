Nuevos requisitos laborales del SNAP entran en vigor en Nueva York y afectarían a miles

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió este lunes sobre el impacto que podrían tener en miles de residentes los nuevos requisitos laborales federales para beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que entraron en vigor en el estado el 1 de marzo.

James señaló en un comunicado que el SNAP constituye una red de apoyo fundamental para millones de neoyorquinos que dependen del programa para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

A su juicio, los cambios impulsados por el gobierno federal podrían aumentar la inseguridad alimentaria en un contexto en el que el costo de los productos esenciales continúa elevado.

“Cualquier persona que reciba SNAP debe estar atenta a las comunicaciones de los funcionarios estatales o locales y comunicarse con su oficina local de servicios sociales si cree que califica para una exención o necesita ayuda para cumplir con los requisitos”, expresó la fiscal.

Asimismo, indicó que su oficina trabajará junto a socios locales, organizaciones comunitarias y agencias estatales para asegurar que los residentes conozcan sus derechos y responsabilidades bajo la ley, y para evitar que personas vulnerables pierdan el acceso a asistencia alimentaria.

Los nuevos lineamientos federales afectan a los denominados Adultos sin Dependientes Aptos para el Trabajo. Tras el vencimiento de una exención estatal de larga data, ciertos beneficiarios de entre 18 y 64 años sin hijos menores de 14 años deberán cumplir con requisitos de empleo o actividades equivalentes para seguir recibiendo beneficios más allá de tres meses en un período de tres años.

Las normas contemplan excepciones para personas embarazadas, quienes cuidan a alguien que no puede valerse por sí mismo o quienes tienen una discapacidad que les impide trabajar.

Entre las orientaciones difundidas por la Fiscalía se destaca la importancia de notificar a la oficina local del SNAP sobre cualquier actividad laboral.

Para mantener la elegibilidad, algunos beneficiarios deberán completar al menos 80 horas mensuales de trabajo remunerado, voluntariado o programas de capacitación aprobados.

También se recomienda explorar posibles exenciones. Por ejemplo, quienes superen ciertos niveles de ingresos —como más de 217.50 dólares por semana— podrían quedar exentos del requisito de 80 horas.

Asimismo, pueden solicitar una exención quienes enfrenten problemas de salud, responsabilidades de cuidado u otras circunstancias que dificulten cumplir con la exigencia laboral.

La Fiscalía instó a los afectados a recurrir a programas de empleo y capacitación vinculados al SNAP, centros de trabajo y organizaciones comunitarias que pueden ayudar a encontrar oportunidades que cumplan con los nuevos criterios.

James reiteró que su oficina continuará monitoreando la implementación de las medidas para proteger el acceso a este beneficio en el estado.

