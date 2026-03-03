Radiohead exige a ICE retirar su música de un video en contra de los inmigrantes

La banda británica Radiohead exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que elimine su música de un anuncio en contra de la inmigración.

ICE publicó un video en sus redes sociales en contra de los migrantes en Estados Unidos y utilizó la versión coral de la canción “Let Down” de la banda. En el video, ICE muestra las presuntas víctimas de violencia llevada a cabo por “extranjeros ilegales”.

En una declaración enviada a The Independent, Radiohead pidió a la organización gubernamental que elimine su canción del video.

“Exigimos que los aficionados que controlan la cuenta de ICE en redes sociales la eliminen. No tiene gracia, esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiarse de ella sin luchar”, dijo la banda británica.

“Y váyanse a la mier$##. Radiohead”, finalizó la banda en su comunicado.

Este reclamo llega dos semanas después de que el guitarrista de la banda, Jonny Greenwood, y el director Paul Thomas Anderson exigieron que se eliminara un fragmento musical de su película Phantom Thread del documental de Melania Trump, esposa del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

En un comunicado conjunto obtenido por Variety, aclararon que Greenwood no posee los derechos de autor de la banda sonora de la película. Sin embargo, aseguran que Universal no consultó al guitarrista sobre este uso de la música y señalan que esta acción “constituye un incumplimiento de su contrato de compositor”. “Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado su eliminación del documental”, exigieron.

Otros artistas como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Jack White, Beyoncé, Céline Dion y más recientemente Kesha, han recriminado a la administración de Trump por usar su música para difundir mensajes en contra de los inmigrantes.

La cantante Kesha reclamó a la administración de Trump por usar su éxito “Blow” en un video en redes sociales en el que se burla de la guerra. “Intentar restarle importancia a la guerra es repugnante e inhumano. No apruebo en absoluto que mi música se use para promover la violencia de ningún tipo. El amor siempre triunfa sobre el odio. Por favor, ámense a sí mismos y a los demás en momentos como este. Esta muestra de flagrante indiferencia por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que defiendo”, escribió Kesha semanas después de la publicación del video.

