“ICE, fuera”: Bad Bunny recibe ovación durante su discurso de agradecimiento en los Grammy 2026

Bad Bunny triunfó en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ por su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’ en los premios Grammy 2026. El artista puertorriqueño inició su discurso con un contundente rechazo a ICE, lo que causó una fuerte ovación del público en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

“ICE, fuera”, así inició su discurso de aceptación del Grammy el astro puertorriqueño, quien hasta ese momento sumó dos premios de las seis categorías en las que estaba nominado.

El artista ofreció un contundente discurso en contra de las acciones de ICE en Estados Unidos, respaldadas por el gobierno de Donald Trump, en contra de la inmigración en el país.

“Antes de agradecer a Dios, quiero decir: ICE fuera (…) No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también”, aseveró el artista al subir al escenario.

Bad Bunny #GRAMMYs: “Before I say thanks to God, I’m gonna say, ‘ICE out!’” pic.twitter.com/YDjT6NMgPF — Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026

Asimismo, el artista señaló la importancia de preservar el amor y dejar de lado el odio. “También quiero decirle a todos: sé que es difícil no odiar en estos tiempos y estaba pensando que a veces nos contaminamos, no sé cómo decir eso en inglés, pero el odio es lo que les da más poder. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor. Tenemos que ser distintos en nuestra lucha, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos, amamos a nuestra gente, a nuestras familias, y esa es la forma de hacerlo, con amor”, finalizó.

Bad Bunny es el encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Su elección como artista protagonista de este show deportivo causó mucha polémica e incluso las autoridades ordenaron vigilancia de ICE en el evento para arrestar a cualquier inmigrante indocumentado en el lugar.

El acto de Bad Bunny en el Super Bowl tiene una profunda carga política, ya que, en medio de las redadas contra los inmigrantes, se convierte en el primer artista latino en protagonizar en solitario el half-time del Super Bowl en la historia.

En los premios Grammy 2026, el puertorriqueño recibió seis nominaciones, entre ellas las categorías más importantes como ‘Álbum del Año’, ‘Canción del Año’ y ‘Grabación del Año’.

Sigue leyendo:

Premios Grammy 2026: Todos los ganadores y los mejores momentos de la noche

Artistas se pronuncian en contra de ICE y a favor de los migrantes en los Grammy 2026

Grammy 2026: Los mejores looks de la alfombra roja