Artistas se pronuncian en contra de ICE y a favor de los migrantes en los Grammy 2026

Los premios Grammy 2026 se convirtieron en el espacio para que algunos artistas expresaran sus opiniones con respecto a la situación generada por las violentas redadas de ICE en Estados Unidos y la persecución de migrantes en el país.

Al recibir su premio como ganador en la categoría “mejor interpretación de dúo/grupo country”, el cantante Shaboozey dedicó su premio a los inmigrantes en Estados Unidos. Durante su discurso de aceptación, el músico resaltó la contribución de los migrantes en la construcción del país.

El cantante homenajeó a su madre nacida en Nigeria que crió a sus hijos como inmigrante en Estados Unidos. “Ella trabajó en tres o cuatro empleos solo para mantenernos a mí y a mis cuatro hermanos como inmigrante en este país. Gracias, mamá”, dijo el cantante.

En ese sentido, Shaboozey dedicó su triunfo a los inmigrantes. “Los inmigrantes construyen este país, literalmente. Esto también es para quienes vinieron a este país en busca de mejores oportunidades, para formar parte de una nación que promete libertad para todos e igualdad de oportunidades para todos los que estén dispuestos a trabajar por ella”, dijo Shaboozey con lágrimas en los ojos.

“Gracias por traer su cultura, su música, sus historias y sus tradiciones aquí”, dijo la cantante sobre la comunidad inmigrante. “Ustedes le dan color a Estados Unidos”.

Esta declaración ocurre en medio del fuerte escrutinio público que ha tenido la administración de Donald Trump debido a los operativos en contra de la inmigración de indocumentados. Las violentas redadas han generado protestas en varias zonas del país, sobre todo en Minneapolis debido a las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de ICE durante una protesta.

Kehlani ganó el Grammy en la categoría Mejor Interpretación de R&B. En su discurso arremetió en contra de ICE.

“Quiero asegurarme de decir: todos los presentes en esta sala, y todos los que estarán presentes más tarde, son muy poderosos. Juntos, somos más fuertes en número para denunciar toda la injusticia que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Así que, en lugar de que sean solo un par de personas aquí y allá, espero que todos se sientan inspirados a unirse como comunidad de artistas y denunciar lo que está sucediendo. Lo dejaré ahí y diré: ¡Al diablo con ICE!”, dijo la cantante.

