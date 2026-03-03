Rodrygo se pierde el Mundial 2026 con Brasil tras grave lesión de rodilla

El brasileño Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá fuera del Mundial 2026 y todo el año con el Real Madrid.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, señala el club.

Esta será una baja delicada para el Real Madrid en la parte cumbre de la temporada y para la selección brasileña, donde se había ganado un puesto entre los titulares de la Canarinha.

Rodrygo se suma a una lista de seis jugadores con el cruzado roto en Real Madrid

El futbolista brasileño es el sexto jugador del Real Madrid que sufre una lesión de ligamentos cruzados en los últimos tres años.

Thibaut Courtois fue el primero en agosto de 2023, luego se han sumado Eder Militao en dos ocasiones, David Alaba y Dani Carvajal.

Además, fuera de la primera plantilla, pero en dinámica del primer equipo, dos canteranos, durante la pretemporada de 2024, sufrieron también lesiones graves de rodilla: Cesar Palacios y Joan Martínez.

La temporada 2024-2025 se cerró, tras noviembre, sin lesiones de rodilla, pero acumulando 51 lesiones en total y 37 de ellas musculares; una dinámica que se mantiene en la actual campaña y que marcan el día a día, con la de Rodrygo, que vuelve a poner dicha lesión en el mapa, tras un 2025 sin sufrirla.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se solidarizó este martes con el delantero del Real Madrid e integrante de la selección Rodrygo Goes por su grave lesión y le deseó una “pronta recuperación”.

La CBF dijo en un comunicado que espera que el futbolista vuelva “cuanto antes” a los terrenos de juego, después de lesionarse el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha en un partido contra el Getafe el lunes.

