Un virus afecta a varios jugadores del Newcastle antes de enfrentarse al Barcelona

Eddie Howe, entrenador del Newcastle United, desveló que un virus está afectando a varios jugadores de su plantilla.

Jugadores como Jacob Ramsey y Nick Woltemade están enfermos , a solo una semana de recibir al Barcelona, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

“Nick Woltemade ha caído enfermo y no ha entrenado. Intentaremos que llegue a mañana. Obviamente hay un virus en el equipo”, expresó el técnico en la previa del encuentro de este miércoles frente al Manchester United, antes del duelo ante el conjunto azulgrana.

"It's hurting us" 😤



Eddie Howe discusses Newcastle's poor form and is fully focussed on changing the mood around the club with Manchester United on the horizon 💬 pic.twitter.com/tJCVDjErHF — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 3, 2026

Sobre Jacob Ramsey, Howe explicó que “entrenó bien ayer”, aunque fue sustituido al descanso en el último partido ante el Everton porque no se encontraba bien.

Además anunció que Valentino Livramento, lesionado a principios de enero, está en la recta final de su recuperación.

“Livramento está más cerca de volver, pero este partido posiblemente llegue demasiado pronto para él, aunque estamos deseando que esté disponible”, añadió.

Quienes no estarán disponibles ni para el choque liguero ni para el compromiso europeo son Bruno Guimarães, Fabian Schär y Lewis Miley.

Newcastle United pasa por un bache negativo en Premier League

El Newcastle, que solo ha logrado una victoria en los últimos seis encuentros de Premier League, es decimotercero con 36 puntos.

El equipo de las Urracas viene de caer 3-2 ante Everton y este miércoles se enfrentará al inspirado Manchester United de Michael Carrick.

Newcastle jugó los playoffs de la Champions League y arrasó contra el Qarabag con un marcador global de 9-3.

El conjunto no gana en Premier League desde el 10 de febrero y tendrá solo siete días para preparar la ida de los octavos de final ante el Barcelona, que va primero en Liga y clasificó entre los ocho mejores en la fase de liga de la Champions.

