Sigue la disputa: Julio Iglesias demandó a medio español

La tensión entre Julio Iglesias y el portal español elDiario.es llegó a un juzgado de Madrid. El intérprete presentó una demanda civil contra el medio, su director y otros responsables, a quienes acusa de impulsar lo que definió como un “montaje periodístico” basado en la denuncia por abusos sexuales que dos exempleadas interpusieron en República Dominicana y que la Fiscalía española archivó por carecer de competencia territorial.

Según el documento judicial, el cantante sostiene que las publicaciones de ese portal formaron parte de “una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático”, con contenido difundido durante varios días y que, a su juicio, incrementó el daño a su reputación.

Un paso previo a una querella

La acción presentada funciona como etapa previa a una querella por injurias y calumnias, “sin perjuicio de la posible responsabilidad en otros ilícitos penales”.

El recurso solicita que los demandados acudan a un acto de conciliación y reconozcan “expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido”, además de poner fin a lo que el equipo legal de Iglesias considera una vulneración constante de sus derechos al honor, a la intimidad y a la presunción de inocencia.

El abogado del artista también pide que se rectifiquen todas las informaciones publicadas y se retiren de la web del medio, así como del pódcast “La casa de Julio Iglesias”. El documento incluye además un compromiso de no difundir en el futuro contenidos que, según la acusación, puedan menoscabar la imagen del cantante. La indemnización, en caso de prosperar, sería fijada mediante peritaje.

Señalamientos a otros medios

La demanda afirma que los responsables implicados formarían parte de “una organización más amplia” dedicada a articular ese supuesto montaje, en el que también ubican a la agencia en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que anticipan nuevas acciones legales.

El conflicto estalló después de que elDiario.es y Univision Noticias publicaran el 13 de enero un reportaje basado en tres años de investigación y en entrevistas con 15 exempleados de Iglesias que trabajaron para él entre finales de los años 90 y 2023 en residencias de República Dominicana, Bahamas y España. Allí, dos mujeres lo señalaban por presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021.

Ese mismo día se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había recibido una denuncia coincidente presentada el 5 de enero. Sin embargo, el caso fue archivado al considerar que la justicia española no tenía jurisdicción para intervenir en hechos ocurridos fuera del país.

En la demanda, Iglesias afirma que los artículos difundidos atribuyeron “como ciertos” hechos graves que aún no habían sido verificados por vía judicial, y que el trabajo periodístico habría intervenido en la elaboración de la denuncia misma.

