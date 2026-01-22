Julio Iglesias publica supuestos mensajes de las mujeres que lo acusan para desmentir las denuncias

Tras las denuncias presentadas por dos exempleadas de sus residencias en Bahamas y República Dominicana, quienes afirman haber sufrido agresiones sexuales en hechos que habrían ocurrido en 2021, Julio Iglesias quedó en el centro de una fuerte controversia pública. En ese contexto, el artista español recurrió a sus redes sociales para difundir una serie de presuntas conversaciones de WhatsApp con las denunciantes, con el objetivo de evidenciar inconsistencias y reafirmar su inocencia.

A través de sus historias de Instagram, Iglesias publicó algunas capturas de pantalla de mensajes atribuidos a Stephany Abreu, quien se desempeñó como su fisioterapeuta. En los textos, la mujer se dirige al cantante con expresiones afectuosas que, de acuerdo con la postura del artista, no coincidirían con las acusaciones formuladas en su contra.

“Profesor buenas noches espero puedas dormir sin ningún malestar, que sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo, aquí estoy a tu entera disposición”, “Feliz cumpleaños Julito, querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que pueda seguir gozando de esta hermosa vida. Te quiero siempre y te recuerdo con mucho cariño. Tu fisioterapeuta por siempre” y “Hola profesor buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios”, se lee en los chats de WhatsApp.

En el mensaje que acompañó las imágenes, el cantante justificó la publicación de los chats debido a las dificultades que enfrenta para acceder de manera formal a la denuncia en su contra. Esa situación, sostuvo, limitaría su posibilidad de ejercer plenamente el derecho a defensa, razón por la cual decidió exponer su versión de los hechos a través de sus redes sociales.

Además, sostuvo que tomó esta decisión luego de que la Fiscalía rechazara su solicitud, y subrayó que considera a las redes sociales como el único medio que encontró para dejar constancia de lo ocurrido desde su perspectiva y responder a las acusaciones formuladas por sus exempleadas.

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”, sostuvo en su descargo. “Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, agregó.

Desliza

El escándalo que involucra al cantante estalló hace unos días, cuando dos mujeres denunciaron al artista por presuntos hechos de abuso sexual, además de maltrato y violencia física y verbal, que habrían tenido lugar mientras trabajaban para él en 2021, dentro de sus propiedades en República Dominicana y Bahamas.

Las acusaciones surgen a partir de una investigación periodística conjunta desarrollada durante tres años por elDiario.es y Univision Noticias. En ese trabajo, las denunciantes relataron episodios de humillaciones, insultos y agresiones que, aseguran, formaron parte de su experiencia laboral dentro de las propiedades del artista.

Sigue leyendo: