Fiscalía archiva denuncia contra Julio Iglesias por presunto abuso sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó las denuncias de abuso sexual, maltrato y acoso laboral que interpusieron dos exempleadas contra del cantante español Julio Iglesias. El ente concluyó que no tiene la jurisdicción para investigar este caso debido a que los hechos denunciados presuntamente ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, donde el músico tiene residencias, y no en España.

Según informaron medios locales como la revista HOLA!, la Fiscalía decidió desechar el caso debido a que las denunciantes no son españolas, los hechos denunciados no ocurrieron en España y además el músico no reside en España.

El decreto de archivo de la Fiscalía en el que se da a conocer la resolución se destaca que “no se cumplen los requisitos legales para que España pueda asumir la investigación”, según citan varios medios españoles.

Las denuncias de las dos mujeres fueron introducidas en la Fiscalía el pasado 5 de enero y posteriormente el caso salió a la luz gracias a una investigación conjunta de elDiario.es y Univision Noticias en la que expusieron los testimonios de dos exempleadas del cantante. Las mujeres afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual, maltrato y acoso laboral mientras trabajaban en las casas de Iglesias en República Dominicana y Bahamas desde 2021.

Tras la denuncia la Fiscalía abrió las investigaciones correspondientes pero determinó que “no existe base jurídica para seguir adelante”.

Julio Iglesias se pronunció con respecto a las acusaciones en su contra y aseguró que no abusó de niinguna mujer y se refirió a la “maldad” que, según él, hay detrás de estos señalamientos.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

