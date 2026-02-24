Julio Iglesias demandó a la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz

El cantante español Julio Iglesias emprendió acciones legales en contra de la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo de España, Yolanda Díaz, por comentarios que consideró “injuriosos y calumniosos”.

Estos comentarios de Díaz ocurrieron a raíz de una demanda en contra del cantante por parte de dos extrabajadoras que lo acusaron de abuso sexual y maltrato laboral. Esta demanda fue archivada por la Fiscalía de España. Ahora el cantante, a través de su abogado, introdujo una demanda ante el Tribunal de Instancia (Sección Civil) en contra de Díaz.

Iglesias pide en la demanda que la vicepresidenta reconozca el daño causado, rectifique sus manifestaciones en los mismos medios y horarios, e indemnice a Iglesias por los daños ocasionados en función de la difusión de sus comentarios.

Tras conocerse la demanda de las dos extrabajadoras contra Julio Iglesias a principios de este año, Yolanda Díaz emitió un comentario a través de la red social Bluesky.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a la periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, escribió Díaz.

Al día siguiente, en una entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’ de RTVE, Yolanda Díaz declaró: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”, dijo.

En la demanda, los abogados de Iglesias afirman que Yolanda Díaz emitió “claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos”.

De acuerdo con el abogado de Iglesias, las declaraciones de Díaz incumplieron los deberes institucionales de la ministra y vulneraron el derecho a la presunción de inocencia. Yolanda Díaz se refirió a la demanda asegurando que continuará defendiendo los derechos de las mujeres.

“Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”, dijo en Bluesky.

