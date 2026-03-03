Skenes contra México: Así será la rotación de Estados Unidos en el Clásico Mundial

Estados Unidos definió su rotación de pitchers para el Clásico Mundial de Béisbol que arranca este jueves. Logan Webb será el abridor del juego inaugural y Paul Skenes lanzará contra México.

Webb lanzará en el primer juego en el Daikin Park de Houston este viernes contra la selección de Brasil, anunció el manager Mark DeRosa.

Tarik Skubal, dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana, abrirá el segundo juego contra Gran Bretaña. Esta será la única apertura que tendrá Skubal en el Clásico Mundial.

Paul Skenes, ganador del Cy Young de la Liga Nacional, será el lanzador contra México en el Juego 3, un encuentro que podría definir la lucha por el primer puesto del Grupo B.

“Obviamente, hay restricciones para el torneo… en cuanto al conteo de lanzamientos, pero también hay restricciones para los jugadores que tienen que lanzar en ciertos días para prepararse para el Día Inaugural de su equipo”, dijo Mark DeRosa sobre el equipo.

El último juego de la fase regular lo lanzará Nolan McLean, el joven lanzador de los Mets de Nueva York, contra Italia.

Aaron Judge emocionado con el equipo del Clásico Mundial de Béisbol

Aaron Judge, capitán de la selección de Estados Unidos, se mostró emocionado tras la primera reunión del equipo y previo a los dos juegos de exhibición que tendrán martes y miércoles.

“Ni siquiera lo llamaría un equipo estelar”, dijo Judge con una sonrisa. “Este equipo está formado por muchos grandes jugadores, mucha grandeza, y es genial vernos ya con ganas de jugar desde el primer día”.

Judge afirmó su orgullo de representar a Estados Unidos y ponerlo en lo más alto durante el Clásico Mundial de Béisbol.

“Varios de nosotros probablemente tenemos familiares o conocidos que sirven en el ejército”, dijo Judge. “Y lo primero que pensé fue que hay personas que lo han sacrificado todo por este país para permitirme tener a mi esposa y a mi hija a salvo en casa, y tener la oportunidad de venir aquí y jugar un partido infantil”.

