Cuba jugará el Clásico Mundial de Béisbol pese a negativa de visas de EE.UU.

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol confirmó este domingo que la selección de la isla disputará el Clásico Mundial de Béisbol pese a que ocho integrantes de su delegación no recibieron visas para viajar a Estados Unidos, una situación que calificó como “discriminatoria, politizada y ajena a las esencias del deporte”.

En un comunicado difundido por medios estatales, la federación sostuvo que los miembros excluidos “debieron cumplir funciones establecidas por los organizadores para todos los países convocados”, por lo que esas tareas fueron redistribuidas entre el personal disponible, incluidos técnicos del cuerpo de entrenadores.

“No renunciaremos a un evento del que formamos parte desde su edición fundacional”, señaló el organismo, que reiteró la intención de competir “con dignidad” en el torneo.

El equipo viajará próximamente a Arizona para completar su preparación antes del inicio del certamen, previsto del 5 al 17 de marzo, con partidos de grupo en Miami, Houston, San Juan y Tokio.

Cuba integrará el Grupo A junto a las selecciones de Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá, con la aspiración de repetir al menos el histórico cuarto puesto conseguido en la edición de 2023.

Sigue leyendo:

·Niegan visa a miembros del equipo de Cuba al Clásico Mundial de Béisbol

·Cuatro exjugadores de New York Mets inmortalizados en el Salón de la Fama del Béisbol Latino

·Giancarlo Stanton revela detalles sobre lesión en sus codos: “No puedo abrir ni una botella”