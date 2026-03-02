¿Cómo el fútbol argentino logró la liberación de un argentino secuestrado por el gobierno de Venezuela?

El fútbol y la política se mezclaron el pasado domingo. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) intermedió ante el gobierno de Venezuela para lograr la liberación de Nahuel Gallo, un ciudadano argentino que tenía 446 secuestrado por las autoridades del país.

Este lunes, Gallo regresó a Argentina tras más de un año de detención y se pudo reencontrar con familia. La liberación se dio por una “gestión humanitaria” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La AFA habló con la Federación Venezolana de Fútbol. Así lo reconoció en un comunicado en el que agradecieron a la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Gallo salió de Venezuela rumbo a Buenos Aires en un avión de la AFA con dos representantes de la asociación.

Reportes indican que la gestión fue iniciada por el presidente de la AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia cuando se topó en Brasil hace una semana con Jorge Giménez, mandamás de la FVF con Alejandro Domínguez de la Conmebol como intermediario.

“Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió Tapia en X.

“El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”, añadió.

Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 1, 2026

Tapia había intentando durante la semana viajar a Venezuela, pero los problemas legales que enfrenta en Argentina impidieron su salida del país por la orden un juez.

La liberación de Gallo, que se dio bajo influencias políticas que mueve el fútbol, generó un alud de reacciones. Entre esas, destaca la del presidente Javier Milei, quien se despachó duramente contra la AFA.

En una entrevista para La Nación, tras un discurso en el Congreso, Milei acusó a la AFA de ensuciarse con sus acciones. “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Si vuelve por el motivo que fuera, bienvenido. Lo demás son cuestiones de 25° orden”, dijo.

¿Quién es Nahuel Gallo?

Nahuel Gallo es un gendarme argentino de 33 años que fue detenido en enero de 2025. El militar viajó a Venezuela para visitar a su esposa e hijas, de nacionalidad venezolana.

Gallo fue detenido en la frontera entre Venezuela y Colombia y trasladado a la capital bajo desaparición forzada. La administración chavista, comandada por ese entonces por Nicolás Maduro, lo acusó de espionaje y participar en un complot para asesinar a políticos del régimen.

Fue recluido en la cárcel El Rodeo I, una de las prisiones más duras del país. Gallo estuvo por 15 meses incomunicado, sin acceso a visitas y sin derecho a un abogado privado.



Sigue leyendo:

· Justicia prohíbe salir de Argentina al presidente de la AFA, Claudio Tapia a meses del Mundial 2026

· AFA presentó en Nueva York su plan de expansión por Estados Unidos

· Investigan posible desvío de $150 millones de dólares de la AFA a sociedades fantasmas en EE.UU.