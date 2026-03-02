“¿Un autógrafo?”: el provocador gesto de Messi al Orlando City tras golazo de tiro libre

“¿Te firmo un autógrafo?” Fue el gesto con el que Lionel Messi se volvió tendencia tras anotar un golazo de tiro libre al minuto 90 y sellar la victoria 4-2 del Inter Miami ante el Orlando City en la segunda fecha de la MLS.

Messi maravilló al Chase Stadium con un doblete, pero fue su último tanto el que se volvió viral y dio de qué hablar debido a su polémica celebración.

Luego de convertir un tanto de tiro libre que se coló por la esquina inferior del poste derecho de Máxime Crepeau, Messi se volteó con dirección al banquillo del Inter Miami para dedicarles el gol.

MESSI FREE KICK THROUGH THE WALL! HE DOES IT AGAIN 🤯



(Via @MLS)pic.twitter.com/C7iBCTYcEk — ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2026

En un gesto totalmente irónico, Messi les preguntó si querían un autógrafo. Al parecer, durante el Clásico del Sol, cuando Inter Miami lo perdía 0-2, Messi recibió algunos dichos desde el banquillo del Orlando City.

Esa acción habría molestado al Argentino y luego de su doblete y la remontada del Inter Miami, Messi se desquitó con su celebración.

Messi told the Orlando fans he’ll sign autographs for them after the game 😭😭😭😭😭



pic.twitter.com/YG1Y1Ndw1L — MugFPL (@PandaNoComply) March 2, 2026

Inter Miami ganó 4-2 tras poder sobreponerse a los tantos de Mario Pasalic y Martín Ojeda. El descuento llegó al 49’ de la mano de Mateo Silvetti. Al 57’, ‘La Pulga’ empató el encuentro.

El argentino tomó la pelota en la medular rodeado de un mar de piernas y sacó un zurdazo que se coló por en ángulo izquierdo del portero canadiense. Al 85’, el venezolano Telasco Segovia anotó el tanto del gane con un disparo dentro del área tras un rebote.

Luego de la expulsión de Colin Guske, Messi sentenció el encuentro con el 4-2. Se trata del primer triunfo del Inter Miami en la MLS tras caer goleado en su debut 3-0 ante LAFC.

Se trata de la segunda polémica de Messi en lo que va de la MLS. Hace apenas una semana, en Los Ángeles, se volvió viral después de que Luis Suárez tuviera que sujetarlo para evitar que encarara a la terna arbitral.

El argentino no compartió el criterio del silbato Pierre‑Luc Lauzière, a quien le reprochó la conducción del partido y la falta de sanciones ante el juego brusco.

Ahora, el Inter Miami se enfrentará en la tercera fecha al D.C. United por la tercera fecha. Según reportes, en ese viaje a Washington, el conjunto de Florida pasaría por la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.



