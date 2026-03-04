“A Cristiano Ronaldo lo vamos a atender bien”: René Higuita promete un triunfo de Colombia ante Portugal

“A Cristiano Ronaldo lo vamos a atender bien, como se merece, con un buen triunfo”. Con esa frase, el legendario guardameta René Higuita auguró que la selección Colombia le puede ganar a su similar de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026.

Durante la inauguración de ‘El Club de la Sele’, un proyecto destinado a aglomerar apoyo para el conjunto nacional, Higuita apareció junto al cantante Carlos Vives.

En conversación con el medio DSports, Higuita y Vives palpitaron lo que será uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Lo vamos a atender bien, como se merece, con un buen triunfo“, dijo Higuita sobre el duelo entre Portugal y Colombia, que se enfrentarán el próximo 27 de junio en el Estadio Azteca de México por el Grupo K.

"A CRISTIANO LO VAMOS A ATENDER BIEN, COMO SE MERECE, CON UN BUEN TRIUNFO" 🇨🇴😂🇵🇹



🎵 Carlos Vives y René Higuita palpitaron el duelo entre Colombia y Portugal en el #MundialEnDSPORTS.



🎙️ @JohaMorenoG en #DSPORTSNoticiasLite con @ManuOlivari y @solcitorivas10 pic.twitter.com/Pual8Df6oJ — DSPORTSCo (@DSportsCO) March 2, 2026

Ambos conjuntos quedaron emparejados con Uzbekistán y el ganador del Repechaje Internacional 1 (Jamaica, RD Congo o Nueva Caledonia).

El exguardameta también aseguró que la selección cafetera tiene varios jugadores que pueden ser figuras, destacando al veterano James Rodríguez, quien fue clave en llevar a Colombia a la final de la Copa América 2024 frente a Argentina.

También, protagonista y responsable de que Colombia quedara en tercer lugar en las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol, solo superada por Argentina y Brasil.

“¿Una figura de Colombia? Bueno, Colombia tiene muchas figuras, pero ahora va a ser todo un país el que vamos a estar; bueno, no vamos a descartar a James“, expresó.

El duelo de Colombia y Portugal será el primero en la historia. Nunca antes estas selecciones se habían enfrentado. Ni siquiera en partidos amistosos. El único antecedente fue en un Mundial sub-20 en 2015. Los lusos vencieron 3-1 al conjunto cafetero.

La selección Colombia tendrá su base en Guadalajara, Jalisco. Específicamente en el Centro de entrenamiento Academia AGA del Atlas. La sede de concentración de Portugal será en el complejo Fairmont Mayakoba en la Riviera Maya.



