Aspirante a policía abusó de adolescente que conoció en app: acusación en Nueva York

Ahmed Elnahtawy, ex cadete de la Academia de Policía de Nueva York (NYPD), fue arrestado como sospechoso de haber violado a una joven de 17 años en Brooklyn, apenas unas semanas después de que presuntamente forzara a una mujer en un motel en Queens.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunció que el sospechoso de 24 años fue acusado de violación, abuso sexual, contacto físico forzado y conducta sexual inapropiada por el ataque del 30 de noviembre. Se declaró “no culpable” y se le ordenó permanecer detenido bajo fianza de $50,000 dólares.

“Está acusado de mentir sobre su edad, concertar una cita con una adolescente y luego agredirla cuando ella lo rechazó”, declaró el fiscal Gonzalez en un comunicado. “La presunta conducta es inquietante y completamente inaceptable, especialmente para alguien que busca una carrera en la aplicación de la ley. Ahora trabajaremos para que rinda cuentas”.

Elnahtawy conoció a la adolescente a través de una aplicación de citas, donde mintió sobre su edad antes de quedar a través de Instagram de visitar a la joven en su casa en Flatbush, donde la abusó sexualmente, según la fiscalía.

La joven denunció el ultraje unos días después a su consejero escolar, quien notificó a la policía. El caso fue investigado por la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), acotó Daily News.

La presunta violación de noviembre ocurrió menos de dos meses después de que el cadete del NYPD fuera acusado de atacar a una mujer dentro del “Woodside Motor Inn“ en Queens el 4 de octubre, según consta en documentos judiciales.

El cadete fue arrestado el 4 de diciembre por agresión sexual en ese incidente y acusado de violación, tocamientos forzados y abuso sexual. Elnahtawy se declaró “no culpable” de esos cargos y fue puesto en libertad sin fianza, según consta en los registros.

NYPD despidió a Elnahtawy el 21 de enero. Los cargos contra Elnahtawy coinciden con el arresto del agente Daheem Morris (27), también acusado el martes de violación y varios delitos sexuales por presuntamente haber forzado a una joven de 20 años después de una fiesta en Canarsie, en Brooklyn.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

A fines de julio de 2025 Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto. Igualmente ese mes Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

En enero de 2024 Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados en Indiana y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años. Además ese mes un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

