Mujer muerta en motel en Queens, Nueva York: acusan a hispano casi 30 años después

José Velásquez, un asesino convicto, fue trasladado el jueves desde una prisión del norte del estado Nueva York para ser acusado del estrangulamiento de una mujer en un hotel de Queens (NYC) hace casi 30 años, en 1998.

Velásquez, de 59 años, compareció ante el Tribunal Penal Supremo de Queens por presuntamente estrangular a una mujer en el “Turf Club Motor Inn”, un hotel de mala reputación, ahora cerrado, en Astoria. Una nueva ronda de pruebas de ADN condujo a la acusación, según los fiscales.

El cuerpo en descomposición de la víctima, que aún no ha sido identificada y se cree que era una prostituta, fue encontrado debajo de un colchón en una de las 27 habitaciones del motel el 12 de enero de 1998. Tenía una bufanda fuertemente atada alrededor del cuello. Un mes después un juez ordenó el cierre del establecimiento, ubicado en Broadway y la calle 14. El motel ahora pertenece a la cadena “Super 8”, comentó Daily News.

“Durante casi tres décadas, esta víctima permaneció sin identificar y sin justicia, pero nunca fue olvidada”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz en un comunicado. “La Unidad de Casos Sin Resolver que creé cuando asumí el cargo existe precisamente por esta razón: para garantizar que la justicia no se vea negada por el paso del tiempo ni por el anonimato? Cada víctima importa, y estamos comprometidos a que los culpables rindan cuentas, sin importar cuánto tiempo pase”.

Velásquez ha estado cumpliendo una condena de 25 años a cadena perpetua desde el año 2000 por un asesinato en Brooklyn que ocurrió solo 14 meses después del crimen en el hotel.

La víctima en ese caso, otra mujer no identificada, fue encontrada con marcas en el cuello en una bañera del “Lincoln Place Hotel” en Park Slope el 29 de abril de 1999. Ese lugar también era conocido por la prostitución y ahora está cerrado.

Los nuevos cargos en contra de Velásquez se presentaron pocos días antes de la fecha límite (20 de enero de 2026) para que la Junta de Libertad Condicional de Nueva York estudiara su posible perdón, según un portavoz del Departamento Correccional de Nueva York.

En el caso de Queens, los investigadores conservaron evidencias, incluyendo la ropa interior de la víctima y muestras de sus uñas. El ADN fue sometido a nuevas pruebas en mayo de 2023 y la Oficina Forense de la Ciudad (OCME) relacionó el ADN encontrado debajo de las uñas de la víctima y en su ropa interior con Velásquez, según informaron las autoridades.

Velásquez, quien vivía en Brighton Beach (Brooklyn) antes de su arresto en 1999, fue interrogado por la policía en enero de 2025, pero negó haber estado alguna vez en el “Turf Club Motor Inn”.

Fue acusado formalmente por un gran jurado esta semana. Fue enviado de regreso a prisión el jueves 15 de enero tras su comparecencia ante el juez por los nuevos cargos. Deberá volver al tribunal el 6 de marzo.

La unidad de casos sin resolver de la Fiscalía de Queens trabajó con el artista forense PJ Puterbaugh para generar una imagen de la víctima no identificada de 1998 utilizando tecnología de inteligencia artificial a principios del año pasado, según informó la portavoz, Anna Sokol.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal. Quien posea información sobre la identidad de esta víctima debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Misterios policiales parecidos

En diciembre Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En noviembre se determinó que Pedro Hernández será juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado.

En el otoño de 2025 el cuerpo de John Paul Fernández fue identificado 10 años después de haber sido reportado desaparecido. Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En octubre una niña hispana desaparecida fue hallada muerta en un contenedor de basura tras años de violencia doméstica en Connecticut, llevando al arresto de su madre, padrastro y tía. En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011.

En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

