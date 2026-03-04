Casa Blanca no descarta enviar tropas terrestres a Irán

La Casa Blanca dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos despliegue tropas terrestres en Irán, aunque aseguró que esa opción no forma parte, por ahora, del plan inicial de la operación militar contra la República Islámica.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó este miércoles que el envío de fuerzas en el terreno no está contemplado “en este momento”, pero recalcó que el Gobierno no descarta ninguna alternativa militar mientras continúe la ofensiva denominada “Furia Épica”.

“No forma parte del plan para esta operación en este momento, pero desde luego nunca descartaré opciones militares en nombre del presidente de Estados Unidos ni del comandante en jefe”, declaró Leavitt durante su primera rueda de prensa desde que comenzó la campaña militar contra Irán.

La portavoz insistió en que el presidente Donald Trump mantiene abiertas todas las opciones estratégicas. “Sé que muchos líderes en el pasado prefieren descartar opciones sin comprender completamente cómo podrían evolucionar las cosas”, añadió.

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también reconoció el lunes que Estados Unidos no tiene actualmente tropas desplegadas dentro de Irán, aunque evitó descartar que un eventual despliegue pueda producirse si la operación lo requiere.

Este miércoles, durante una comparecencia ante la prensa, Hegseth planteó además que la campaña militar podría prolongarse más de lo previsto inicialmente y extenderse hasta ocho semanas.

Recursos para terminar la operación

Leavitt afirmó que Washington dispone de un arsenal amplio para continuar la operación y ampliar su alcance si fuera necesario.

“En cuanto a municiones y arsenales, Estados Unidos tiene capacidad más que suficiente no solo para ejecutar con éxito la operación Furia Épica, sino también para ir mucho más allá”, aseguró la portavoz, quien añadió que parte de ese arsenal se encuentra almacenado en ubicaciones poco conocidas.

Según Leavitt, Trump ha pedido a los contratistas del sector defensa que aceleren la producción de armamento estadounidense para respaldar la campaña militar.

El propio mandatario aseguró esta semana que el país dispone de grandes reservas de municiones. En un mensaje publicado el lunes en su red Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos cuenta con un “suministro prácticamente ilimitado” de determinadas armas.

La portavoz también aprovechó la rueda de prensa para criticar la decisión del anterior presidente, Joe Biden, de enviar armamento a Ucrania. Según Leavitt, el mensaje de Trump hacía referencia a esa política.

“Desafortunadamente, tuvimos un líder muy estúpido e incompetente en la Casa Blanca durante cuatro años, que entregó muchas de nuestras mejores armas a cambio de nada”, dijo.

En medio de la ofensiva militar, Leavitt sostuvo que la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos por parte de Teherán se ha reducido un 86 % desde el inicio de los combates.

“Mientras el ejército estadounidense continúa aumentando su dominio total, este régimen rebelde se debilita día a día”, afirmó.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• EE.UU. hundió buque de guerra iraní en el Océano Índico, confirmó el Pentágono

• Departamento de Defensa identifica a cuatro de los seis soldados de EE.UU. fallecidos en ataque iraní en Kuwait

• Cómo decidió Trump ir a la guerra con Irán y hasta dónde está dispuesto a llegar